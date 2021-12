I Måneskin sul tetto del mondo anche coi look

Damiano, Victoria, Ethan e Thomas sono le star di un imperdibile allegato in edicola con Sorrisi il 28 dicembre Monica Agostini







Se parliamo di musica, i Måneskin sono senza dubbio il quartetto vincente del 2021: Damiano alla voce, Victoria al basso, Ethan alla batteria e Thomas alla chitarra hanno vinto il Festival di Sanremo, l’Eurovision Song Contest, sono stati a lungo al primo posto nella classifica globale Top 200 di Spotify con “Beggin’”. E ancora, sono sbarcati in America aprendo il concerto di Las Vegas dei Rolling Stones, hanno cantato agli show di Ellen DeGeneres e di Jimmy Fallon. E, per non farsi mancare nulla, agli Mtv Europe Music Awards hanno ottenuto il primo posto nella categoria Miglior artista rock (battendo gruppi come Coldplay, Imagine Dragons e Kings of Leon).

La loro bravura è indiscussa, così come la padronanza della scena, ma qui raccontiamo un altro aspetto: la loro immagine rock. Perché con i Måneskin la moda è decisamente protagonista. Seguiti nell’abbigliamento da Nick Cerioni, lo stylist che sceglie i vestiti per Achille Lauro e altri artisti italiani, a Sanremo hanno optato per un look Anni 70: camicie in seta con maniche ampie, arricciature, pantaloni in pelle e corsetti di quelli che le donne indossavano fino all’Ottocento sotto ai loro ampi abiti. E alla serata finale hanno stupito con tutine in tulle trasparenti ricoperte da cristalli.

All’Eurovision sono andati con altre tutine (un tema molto ricorrente nelle loro serate) in pelle bordeaux, con lacci incrociati lungo le gambe. E nel tour che li ha portati in giro per il mondo fino all’autunno hanno lasciato andare libera la fantasia: abiti in paillettes a stelle e strisce per il concerto di Las Vegas con i Rolling Stones, e in pizzo con pantaloni a zampa per una serata a Los Angeles. Il gruppo spesso declina uno stile unico in quattro, che sia inglese (con minigonna e bustino a quadri scozzesi per Damiano e pantaloni lunghi delle stesse tonalità per gli altri componenti) o che si tratti di un solo colore, come il rosa. Sì, avete capito bene: una chiave di lettura utile per avvicinarsi ai Måneskin è ribaltare le regole precostituite, anche nella moda. I canoni tradizionali di genere vengono meno: i ragazzi si vestono con abiti femminili e il contrario.

Per questo non mancano scarpe con il tacco, gioielli (Damiano porta spesso una collana in perle di quelle che hanno le nonne, ma in questo caso acquisisce un tono rock), cinture e catene, ombretto sulle palpebre, smalto e rossetto: i Måneskin non si fermano mai nemmeno nelle sperimentazioni. Per poi stupire di nuovo con lo smoking nero super elegante indossato agli American Music Awards o i completi bianchi rétro del loro ritorno trionfale a “X Factor”. Che spettacolo!

Dall’infanzia al successo

I Måneskin sono i protagonisti del nuovo numero di Storie di Musica in edicola martedì 28 dicembre (al costo di soli 50 centesimi più Sorrisi). Tante bellissime foto e la loro storia, dagli inizi a “X Factor”, su su fino ai momenti decisivi, i trionfi a Sanremo e all’Eurovision. Senza dimenticare quando vennero a trovarci in redazione...

Volete provare un trucco così?

«Grazie mille, ragazzi» ha detto Mick Jagger ai Måneskin a Las Vegas, mentre i quattro giovani italiani lasciavano la scena ai Rolling Stones. E in questa foto, Ethan, Victoria, Thomas e Damiano hanno in comune anche un trucco decisamente rock. Volete provarci anche voi (uomini inclusi) per una serata speciale? Bastano un ombretto nero opaco e una matita nera (il mascara non sta male, ma se siete alle prime armi lo potete evitare). Partite dalla matita: stendetela sulla rima inferiore (la parte interna della palpebra, come la portava Sandokan) e fate lo stesso sulla palpebra superiore. Prendete l’ombretto nero e mettetene un po’ sull’angolo esterno dell’occhio usando il pennellino annesso, poi sfumatelo verso l’interno, anche con le dita. Regolate l’intensità a piacere.