I Megara rappresenteranno San Marino all’Eurovision 2024

La band è uscita vincitrice della finale battendo Loredana Bertè i Megara (foto Getty)







"Una voce per San Marino" incorona i Megara: sarà il gruppo spagnolo a rappresentare San Marino all'Eurovision Song Contest, dopo aver vinto la finalissima del concorso, trasmessa da Rtv il 24 febbraio. La band è riuscita a battere Loredana Bertè, che aveva portato in gara "Pazza", brano presentato al 74° Festival di Sanremo. Tra gli altri partecipanti c'erano i Jalisse e Marcella Bella.

L'Eurovision Song Contest 2024 si svolgerà a Malmö, in Svezia, dal 7 all'11 maggio. Sarà la 68a edizione della gara canora internazionale e la 15a partecipazione di San Marino, che finora è riuscita ad arrivare in finale soltanto tre volte, raggiungendo al massimo il 19° posto nel 2019. I Megara si esibiranno nella seconda semifinale, in onda il 9 maggio su Rai2.