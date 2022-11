I Modà sono tornati… più forti di prima

L’11 novembre esce "Buona fortuna - Parte terza". Nel 2023, il tour nei teatri Alessandro Alicandri







No, non è stato facile per i Modà affrontare gli ultimi anni di carriera, ma hanno ritrovato forza nel calore di un pubblico fedelissimo che li porterà, nel 2023, a celebrare 20 anni di musica. Nel frattempo, l’11 novembre arriva un nuovo album, il terzo in 12 mesi, che completa il progetto “Buona fortuna”.

Kekko, come sta?

«Bene grazie! Un anno fa ero qui a raccontarvi di alcuni problemi di depressione che ora sto curando. Piano piano, va sempre meglio».

Che cos’era successo?

«Ho affrontato la pandemia con fatica. Le cure e il calore del pubblico nei concerti mi hanno rimesso al mondo».

Nel singolo “Finisce sempre così” c’è tanta nuova energia.

«È così. Parla di un amore malato ma passionale, c’è dentro rabbia, ma anche tanta voglia di riconquistare la propria vita».

So che state pensando già al 2023, è vero?

«Sì, esatto. Festeggeremo 20 anni di carriera con un lungo tour acustico nei teatri».

Per voi è la prima volta!

«Sì, mai fatto prima. Stiamo lavorando per rendere i brani più amati, anche quelli più rock, perfetti per essere suonati dai violini».

Nel 2023 saranno passati dieci anni dal vostro ultimo Sanremo.

«È un tritacarne per me impensabile fino a poco tempo fa. Oggi potrebbe essere sensato tentare un ritorno. A una condizione: avere per le mani una canzone indimenticabile».