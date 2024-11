I Pinguini Tattici Nucleari annunciano il nuovo album “Hello World”

Il disco uscirà il 6 dicembre e anticiperà il tour negli stadi del 2025 Pinguini Tattici Nucleari (foto di Adriana Tedeschi) Francesco Chignola







C'è un nuovo album dei Pinguini Tattici Nucleari in arrivo: si intitola "Hello World" e uscirà il 6 dicembre, a due anni dal precedente "Fake news". A spiegarci il titolo è Riccardo Zanotti, leader del gruppo bergamasco: «Hello World è la prima frase che gli studenti di programmazione, per tradizione, imparano a far "dire" a un programma» svela. «Queste due semplici parole sono la sintesi di tutto: soggetto e contesto, input e output. Ogni volta che una band pubblica un album è come se salutasse il mondo, portando fuori quello che é stato chiuso "dentro" per anni, le canzoni. "Hello World" è il nostro nuovo viaggio e accoglieremo chiunque si voglia unire a noi. È un viaggio tortuoso, dove a volte ci si deve adattare, ma promettiamo che ne varrà la pena: mettetevi scomodi». Il disco si può già preordinare.

La copertina dell'album

Le date del tour

L'album anticipa il tour negli stadi che li impegnerà nel 2025. Le prevendite sono già aperte.

07 giugno 2025 - Reggio Emilia - RCF Arena (Campovolo)

10 giugno 2025 - Milano - Stadio San Siro

11 giugno 2025 - Milano - Stadio San Siro

14 giugno 2025 - Treviso - Arena della Marca

17 giugno 2025 - Torino - Stadio Olimpico Grande Torino

21 giugno 2025 - Ancona - Stadio del Conero

25 giugno 2025 - Firenze - Visarno Arena

28 giugno 2025 - Napoli - Stadio Diego Armando Maradona

04 luglio 2025 - Roma - Stadio Olimpico