Tutti facciamo il tifo per l’Italia all’Eurovision Song Contest ma in gara c’è anche un gruppo italiano: sono toscani, si chiamano Piqued Jacks e rappresentano San Marino. La band è venuta a trovarci in redazione per raccontarci le emozioni della vigilia.

E per l’occasione ci ha offerto una bella performance di “Like an animal” ambientata nella nostra sede, Palazzo Mondadori.