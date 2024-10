I Quintorigo “originali” tornano dal vivo per i 25 anni di “Rospo”

Si riunisce per tre date a dicembre la formazione originale del gruppo che a Sanremo 1999 vinse il Premio della critica Francesco Chignola







Sono passati 25 anni da quando, al Festival di Sanremo del 1999 condotto da Fabio Fazio, i Quintorigo lasciarono una traccia indelebile interpretando la loro canzone più famosa, "Rospo". Il brano, in gara nella sezione "Giovani", vinse il Premio della critica lanciando la band guidata da John De Leo, che due anni dopo tornò all'Ariston con la bellissima "Bentivoglio Angelina".

In occasione di questo anniversario si riformerà il gruppo originale dell'epoca per tre concerti irripetibili. John De Leo (voce), Valentino Bianchi (sax), Gionata Costa (cello), Andrea Costa (violino) e Stefano Ricci (contrabbasso) saliranno sul palco il 1° dicembre a Milano (Santeria), l'8 dicembre a Bologna (Locomotiv) e il 15 dicembre a ROMA (Largo Venue).

«In realtà ci siamo sempre sentiti rospi. Oggi ancora di più. La ricorrenza celebra quella che per noi resta tuttora una visione del mondo, un'urgenza che va oltre al discorso musicale. Restare rospi è una necessità, essere Rospi è la nostra forma di Resistenza». Infine, verranno stampati per la prima volta in vinile i primi due album del gruppo, "Rospo" e "Grigio".