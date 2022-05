I Telegatti a Mahmood e Blanco: la cronaca di una consegna speciale

Dopo la vittoria a Sanremo a febbraio, ricevono ora i Telegatti di nuova generazione, uno a testa: giallo il primo e blu il secondo, colori scelti anche a simboleggiare quelli della bandiera ucraina Il direttore Aldo Vitali tra Mahmood e Blanco durante la consegna dei Telegatti Redazione Sorrisi







Mahmood e Blanco, dopo la vittoria a Sanremo a febbraio, ricevono ora i Telegatti di nuova generazione, uno a testa: giallo il primo e blu il secondo, colori scelti anche a simboleggiare quelli della bandiera ucraina. A consegnarli c’è il direttore Aldo Vitali che entra nello studio dove sono state realizzate le foto di queste pagine inforcando la famosissima “bici di diamanti”, citata nel testo e che si vede nel video di “Brividi”, che non sembra così facile da guidare. Anzi, pare persino non avere i freni! «L’inizio alla guida è un po’ complesso, poi appena parti e prendi il ritmo, vai!» spiega Mahmood.

I due sono stati premiati perché rappresentano l’eccellenza nella musica, sia per la vittoria al Festival sia per i successi dei rispettivi album, “Ghettolimpo” e “Blu celeste”. E dove sono ora questi due Telegatti? Mahmood lo ha lasciato a casa della mamma, mentre Blanco ce l’ha in camera, «dove uno di questi giorni di primavera ho avuto un’invasione di moscerini perché avevo lasciato la finestra aperta tutta la notte. Ma tranquilli, il Telegatto è stato... risparmiato!».