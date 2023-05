I Thirty Seconds To Mars tornano con un nuovo album

Annunciato il nuovo album “It's The End Of The World But It's A Beautiful Day” e uno speciale evento online in collaborazione con Mondadori Store e Virgin Radio Redazione Sorrisi







I Thirty Seconds To Mars hanno pubblicato il nuovo singolo “Stuck”, il primo estratto del nuovo album “It's The End Of The World But It's A Beautiful Day”, in uscita a settembre. Un brano che pone le basi per la nuova era musicale dei fratelli Jared e Shannon Leto, a cinque anni dall’uscita del loro ultimo progetto discografico.

Il singolo è accompagnato dal video diretto dallo stesso Jared Leto, una vera e propria celebrazione della forma umana, del design, dell'alta moda, dell'arte e della danza. A proposito del video, Jared Leto racconta: «Grazie a mia madre incredibilmente creativa, io e mio fratello abbiamo sviluppato l'amore per l'arte e la fotografia fin dalla tenera età. Il video di "Stuck" – la nostra prima nuova canzone in cinque anni – è una lettera d'amore ad alcuni dei miei fotografi preferiti. Artisti che hanno avuto un impatto molto profondo su di me come Richard Avedon, Irving Penn, Robert Mapplethorpe, Diane Arbus, Herb Ritts e altri. Artisti il cui lavoro ha cambiato il modo in cui vedevo le cose e mi ha mostrato nuove possibilità ad ogni svolta. Il video di "Stuck" è la continuazione del viaggio iniziato con "Up In The Air", una celebrazione dell'arte, del design, della moda e delle persone straordinarie che gli danno vita. È una lettera d'amore al potere del movimento e della connessione, una testimonianza del potenziale impressionante di persone diverse, non sempre accettate, ma che rendono il mondo molto più affascinante. Vorrei esprimere la mia immensa gratitudine a tutti i soggetti coinvolti, dagli artisti e designer incredibilmente talentuosi, al team dietro le quinte e a tutti coloro che hanno lavorato così duramente per rendere tutto possibile. I vostri contributi hanno reso questa esperienza un'avventura assolutamente indimenticabile e hanno contribuito a catturare e celebrare l'essenza di ciò che ci rende tutti unici ed eccezionali».

A fine maggio, i Thirty Seconds To Mars saliranno sul main stage del Big Weekend di BBC Radio 1 e ad Agosto la band si esibirà per la terza volta sul palco del Lollapalooza Festival dove mancava dal 2006. Proseguendo la scia dei loro live, saranno ad ottobre anche al When We Were Young Festival di Las Vegas. Altre date saranno annunciate a breve.

Jared e Shannon Leto incontreranno il pubblico nella seconda metà di settembre in uno speciale evento online organizzato in collaborazione con Mondadori Store e Virgin Radio: pre-ordinando l'album, in CD o in vinile, sarà possibile partecipare a una indimenticabile chiacchierata su Zoom con la band, moderata da un talent di Virgin Radio, in un cui potranno intervenire direttamente anche alcuni fortunati fan. Sarà possibile pre-ordinare il nuovo album sul sito mondadoristore.it fino al giorno d’uscita. Tutte le info su come partecipare sul sito mondadoristore.it. e su virginradio.it.