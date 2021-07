I tormentoni estivi italiani degli ultimi dieci anni

Giusy Ferreri, Fabio Rovazzi, Boomdabash e Takagi & Ketra: riascoltiamo insieme le ultime dieci estati in musica Takagi & Ketra con Giusy Ferreri Giulia Ciavarelli







Lo canticchi in auto, sul tram o mentre sorseggi un cocktail in spiaggia: ogni anno c'è sempre una battaglia per vedere quale canzone può conquistare il titolo di "tormentone estivo", una liturgia che inizia in radio, passa per le piattaforme di streaming e cavalca l'onda dei videoclip virali sul web.

Abbiamo ballato con i tormentoni internazionali, ma ora è arrivato il momento di scaldare la voce e ripassare tutto quello che è successo in Italia dal 2010 a oggi: quali sono state le colonne sonore più amate e cantate dell'ultimo decennio?

Tra i duetti musicali che si sono formati sotto il caldo sole dell'estate troviamo Fred De Palma con Ana Mena ma anche le immancabili Giusy Ferreri e Baby K, i produttori dei record Takagi & Ketra e la coppia sanremese Fedez con Francesca Michielin. Non mancano i grandi cantautori italiani, da Cesare Cremonini a Lorenzo Jovanotti.

Nella gallery abbiamo raccolto le dieci colonne sonore estive che ci hanno accompagnato negli ultimi dieci anni.