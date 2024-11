I veri nomi dei rapper e i Ioro curiosi nomi d’arte

Da sempre gli artisti hanno degli strani pseudonimi: vi spieghiamo le origini di quelli dei più amati del momento Alessandro Alicandri







Da sempre rapper e trapper hanno dei curiosissimi pseudonimi: vi spieghiamo le origini di quelli dei più amati del momento. C’è chi ha spezzato il cognome come Lazza, chi si ricorda del passato come Baby Gang, chi si ispira alla propria città come Rhove e chi alla musica punk come Rose Villain. Ma non solo!