Il 16 dicembre non perdete il concerto di Natale di Sorrisi!

09 Dicembre 2020 | 12:25 di Redazione Sorrisi

Questo non sarà un natale come tutti gli altri, ormai lo sappiamo. Così noi di Sorrisi abbiamo pensato di portare... un bel sorriso nelle vostre case con un evento musicale straordinario che si potrà vedere sui nostri canali social.

• Sorrisi Live: lo spettacolo è in diretta!



Il 16 dicembre nove artisti (Annalisa, Diodato, Edoardo Bennato, Ermal Meta, Federica Carta, Francesco Gabbani, Gigi D’Alessio, Pinguini Tattici Nucleari, Samuel e Tiromancino), grandi amici di Sorrisi, ci regaleranno le loro canzoni in versione acustica e ci faranno gli auguri per le festività in un imperdibile video “condotto” da Gabriele Corsi e dal direttore Aldo Vitali. Per godervi il nostro “concerto natalizio virtuale” vi basterà collegarvi in questa pagina sul nostro sito, al nostro profilo Facebook (https://www.facebook.com/tvsorrisi) o a quello Instagram (https://www.instagram.com/tvsorrisi) di Sorrisi a partire dalle 19 del 16 dicembre.

Tanti auguri!