Il 22 dicembre torna il nostro concerto “Un Sorriso per Natale”

Per il secondo anno ritorna il magico concerto virtuale di Sorrisi: lo vedrete su Facebook e Instagram dalle 19 Redazione Sorrisi







Ci siamo divertiti così tanto lo scorso anno che abbiamo deciso di ripetere l’esperienza: e quindi il 22 dicembre dalle 19 ritorna sui social di Sorrisi (Instagram e Facebook) il magico concerto virtuale “Un Sorriso per Natale”.

Presentato ancora una volta da Gabriele Corsi con la collaborazione del nostro direttore Aldo Vitali, questo video-evento vi porterà gli auguri speciali degli artisti che vedrete partecipare (ma vi abbiamo riservato delle altre sorprese davvero speciali che scoprirete solo più avanti...).

Arisa, Deddy, Emma Muscat, Federico Rossi, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Gaia, Rocco Hunt e i The Kolors hanno realizzato un’esibizione acustica esclusiva per i lettori di Sorrisi, e il tutto per una buona causa: supportare le attività della Fondazione Dottor Sorriso. Siete pronti a cantare insieme con noi? Ci vediamo il 22!

Portiamo allegria ai bimbi malati

L’evento “Un sorriso per Natale” darà anche una mano a chi ne ha più bisogno. Anche quest’anno noi di Sorrisi faremo una donazione alla Fondazione Dottor Sorriso, contribuendo ad aiutare i bambini in ospedale e le loro famiglie. La Fondazione da 25 anni promuove la Terapia del Sorriso in Italia con la missione di rallegrare la degenza dei pazienti più piccoli. Sui nostri social troverete i link e le informazioni per contribuire in prima persona e sostenere la Fondazione. Info: www.dottorsorriso.it.