Il film di Barbie è una grande festa pop!

Alessandro Alicandri







È sotto gli occhi di tutti: la bambola più amata e famosa al mondo è al cinema con il film “Barbie”, e i suoi colori di moda sono ovunque. Tra gelati, vestiti, scarpe, creme, spazzole e candele, non poteva non esserci una colonna sonora tematica.

Nei 17 brani di “Barbie: the album” c’è un concentrato di musica pop per tutti i gusti e per tutte le età, con tantissimi brani originali pensati per il film. Tra i nomi di spicco, Dua Lipa con la sua “Dance the night” (con un delizioso videoclip ambientato in una discoteca giocattolo) e Billie Eilish con una struggente canzone intitolata “What was I made for?”. Tra i nomi tanto amati anche in Italia troviamo Lizzo, Sam Smith, Nicki Minaj, Ava Max e persino l’attore Ryan Gosling (che nei panni di Ken nel film è davvero strepitoso).

A firmare uno dei brani più divertenti (dal titolo “Barbie dreams”) ci sono quattro ragazze sudcoreane che stanno spopolando con i loro brani k-pop, le Fifty Fifty. Il disco, disponibile anche sul sito ufficiale barbiethealbum.com, può essere comprato non solo in formato cd, ma anche in vinile (si possono scegliere colori differenti) e in audiocassetta. È impossibile resistere!