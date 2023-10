Il musical “Les Misérables” arriverà per la prima volta in Italia nel 2024

Si potrà assistere allo spettacolo per 21 serate tra il Politeama Rossetti di Trieste e il TAM Teatro Arcimboldi di Milano Francesco Chignola







Uno dei musical più acclamati di tutti i tempi è pronto per arrivare finalmente in Italia. Lo hanno annunciato il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia e il TAM Teatro Arcimboldi Milano che nel 2024 ospiteranno 21 repliche di "Les Misérables - The arena musical spectacular".

Le date italiane

Trieste - Il Rossetti Teatro Stabile FVG - dal 7 all'11 novembre 2024

Milano - TAM Teatro Arcimboldi Milano - dal 14 al 24 novembre 2024

Le prevendite sono aperte dal 10 novembre 2023 su Ticketone.it.

Scritto nel 1980 da Claude-Michel Schönberg (per le musiche) e Alain Boublil (per i testi) e liberamente ispirato al romanzo omonimo di Victor Hugo, "Le mis" è uno dei musical più popolari e longevi al mondo, è andato in scena in più di 400 città in tutto il mondo e dallo spettacolo è stato tratto anche un celebre film con Hugh Jackman e Anne Hathaway. Lo show che vedremo in Italia, realizzato da una compagnia inglese di 11 persone tra attori, musicisti e staff, prende origine da "Les Misérables - The Staged Concert", andato in scena a Londra per più di 200 repliche.