Il rock dei Måneskin fa ballare il mondo

E per festeggiare il nuovo album "Rush!" la band si è... sposata! Alessandro Alicandri







Il primo album internazionale dei Måneskin è arrivato e si chiama “Rush!”, parola che in italiano indica un movimento velocissimo: si usa anche nei videogiochi (una loro passione) quando si raggiunge un obiettivo con una forza sorprendente. Una forza che si respira nei 17 brani del disco, il più ricco della loro carriera, diviso tra brani in inglese e in italiano (tre). Quanto alla sorpresa, la band non ha deluso le aspettative e in occasione del lancio del disco ha organizzato un finto matrimonio durante il quale i quattro ragazzi, in abito bianco, si sono giurati “amore musicale” eterno.

Nel disco la band esplora tutti i generi a lei affini: il rock, il punk, il pop statunitense e le ballad che da sempre hanno conquistato il pubblico. L’album è nato in una villa di Los Angeles, dove Victoria, Damiano, Thomas e Ethan hanno lavorato a testi e musiche come si faceva una volta: c’è tanta musica prodotta dal loro manager Fabrizio Ferraguzzo con la presenza di Max Martin (che ha collaborato con tutti i grandi, dai Backstreet Boys ai Coldplay).

Le canzoni sembrano già pensate per i concerti ed è proprio lì che la band tornerà da febbraio 2023 con decine di date in Italia e in Europa senza quasi più biglietti disponibili, arrivando a coronare a luglio il sogno di suonare allo Stadio Olimpico e a San Siro. La storia di “Rush” in realtà di veloce non ha nulla: dalla vittoria all’Eurovision Song Contest nel 2021 Victoria, Damiano, Thomas e Ethan non si sono mai fermati e pensavano a questo disco mentre giravano il mondo, in un viaggio che li ha portati nei programmi tv più prestigiosi degli Stati Uniti e sui palchi del Nord e del Sud America, dell’Asia e dell’Europa.

Dal singolo “Mammamia” fino all’ultimo “Gossip” con Tom Morello, “Rush!”, è un disco variegato nelle intenzioni e a fuoco sui contenuti. I suoni sono vorticosi anche nei brani più lenti, concedendosi in inglese più divertimento e in italiano un tono maturo e confidenziale. Con in mano una nomination ai prossimi Grammy Awards come Migliori artisti emergenti, l’ascesa dei Måneskin non si ferma più.