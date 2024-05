Il Volo, ecco come sono diventati “Big in Japan”

Piero, Ignazio e Gianluca parlano del loro tour in Oriente e intanto festeggiano all’Arena di Verona (e in tv) i 15 anni del trio Paolo Fiorelli







Quindici anni di successi “concentrati” in tre concerti. Sono quelli che Il Volo ha appena tenuto all’Arena di Verona e che vanno in onda su Canale 5 il 14, 21 e 28 maggio. Per l’occasione Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble hanno accolto anche altri artisti: solo nella seconda serata (condotta da Il Volo con Federica Panicucci) del 21 ci sono Umberto Tozzi, Giuliano Sangiorgi, Irama, il soprano Nina Solodovnikova, Enrico Nigiotti, i Santi Francesi, Clara, Giuseppe Fiorello e Gianna Nannini. «Personalità molto diverse, anche perché il nostro repertorio spazia dalla classica al pop fino ai brani del nostro nuovo album “Ad Astra”» spiega Gianluca. Aggiunge Ignazio: «Un album che, per la prima volta, è composto interamente di inediti. Anche per questo ci seguono tanto all’estero: a seconda del Paese dove andiamo i nostri concerti hanno una scaletta sempre nuova».

E lo dimostra il vostro ultimo, trionfale tour in Giappone. Come siete diventati famosi laggiù?

Piero: «È curioso... alle Olimpiadi invernali di Pyeongchang, nel 2018, il pattinatore giapponese Yuzuru Hanyu ha danzato sulle note di una nostra canzone, “Notte stellata”. Il giorno dopo ci amavano!».

Il posto più magico dove siete stati in Giappone?

Ignazio: «Una volta ci siamo esibiti nel meraviglioso Kiyomizu-dera di Kyoto, un tempio millenario a strapiombo su una foresta. Nessun artista straniero vi era mai stato prima».

Nel tour avete visitato Nagoya, Osaka, Tokyo e Sapporo. Differenze?

Ignazio: «Se Tokyo è come New York, Nagoya (che pure ha due milioni di abitanti, ndr) è come Parma. Queste sono le proporzioni».

Piero: «Però Tokyo è molto più bella di New York. E lì quando cammini per la strada ti senti al sicuro. A New York mica tanto...».

Gianluca: «A Sapporo invece fanno la birra più famosa del Giappone. Lì vicino c’è un Buddha alto quasi 15 metri. Ed è circondato da una collina con 150 mila piante di lavanda, vede? (tira subito fuori il telefonino e mostra le foto scattate sul posto, ndr)».

I fan giapponesi sono diversi dagli italiani?

Piero: «Ogni pubblico ha le sue caratteristiche. In Giappone hanno un modo completamente diverso di vivere e comportarsi. Un esempio: a Tokyo sono venute a sentirci 10 mila persone. E non c’era un telefono. Per loro è una forma di rispetto. Sono molto introversi».

Ignazio: «Poi però quando si sciolgono sono più calorosi di noi! Alla fine dello spettacolo siamo scesi dal palco e ci hanno circondato di affetto».

Avete pure pubblicato sui social le immagini di Gianluca che corre su una lunghissima scalinata... dove eravate?

Ignazio: «Al tempio di Nara. E lui voleva fare Rocky Balboa!».

Gianluca: «Sì, e sono anche arrivato in cima senza fiatone. Però il più in forma in assoluto è Piero. Ogni città in cui arriviamo, la visita correndo».

Piero: «In effetti un giorno vorrei tornare per fare la maratona di Tokyo».

Avete imparato qualche parola di giapponese?

Gianluca: «Okonomiyaki, Yakisoba... tutte cose buone da mangiare».

Ignazio: «Io però alla fine non ce la facevo più. Era tutto fritto! Gli ultimi giorni ho preso solo riso in bianco».

La cosa più strana che avete mangiato in Giappone?

Piero: «La medusa. Non l’avevo mai mangiata, ma alla fine non è molto diversa da un calamaro».

È vero che hanno usanze molto curiose?

Piero: «Un giorno ero andato in palestra e una ragazza molto allarmata è corsa con del nastro adesivo a coprirmi un tatuaggio! Lì non si può mostrare».

Ignazio: «A me, che ne ho molti, non mi hanno proprio fatto entrare».

Piero: «E poi... mai pagare qualcosa con la monetina bucata, quella da 5 yen. Bisogna tenerla, perché porta fortuna».

