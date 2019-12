Il Volo: i concerti in Italia e all’estero per i loro dieci anni di carriera

13 Dicembre 2019 | 12:11 di Redazione Sorrisi

Per i ragazzi di Il Volo (Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble) il 2019 è davvero l'anno delle celebrazioni: dopo la partecipazione al Festival di Sanremo e un grande tour mondiale, il trio annuncia l'uscita di un "best of" per festeggiare una storia in musica scritta a tre voci che ha conquistato il mondo. L'8 novembre è stato pubblicato "10 Years" (Sony Music), raccolta delle canzoni dei tre tenori.

Il disco è uscito in tutto il mondo in varie versioni, compresa una realizzata ad hoc per il mercato latino e una per quello giapponese, racchiudendo il meglio del repertorio di Il Volo: da “’O Sole mio” a “My Way” a "Grande amore", dal bel canto della tradizione italiana agli evergreen americani. La tracklist è composta sia da brani registrati in studio, sia da nuovi momenti live, come lo show a Matera di giugno.



Dopo un tour che li ha visti viaggiare per tutto il mondo (dal Giappone all'Europa, passando per l'America Latina) nel 2020 sono previste nuove date in Nord America, ma anche in Italia. Raddoppiano i concerti all'Arena di Verona, dopo il sold out di settembre 2019, non solo il 30, ma anche il 31 agosto, come i live al Teatro Antico di Taormina: il 4 e il 5 settembre. A novembre si prosegue nei principali palasport d'Italia.

I biglietti in prevendita per le nuove date saranno disponibili per il fanclub da oggi alle ore 16.00 fino a domani alle ore 15.00. Saranno disponibili su Ticketone.it da domani, sabato 14 dicembre, alle ore 16.00, e nei punti vendita abituali da sabato 21 dicembre alle ore 11.00.

Le date

30 agosto all’Arena di Verona

31 agosto all’Arena di Verona (nuova data)

4 settembre al Teatro Antico di Taormina

5 settembre al Teatro Antico di Taormina (nuova data)

26 novembre al Pala Alpi Tour di Torino (nuova data)

30 novembre al Mediolanum Forum di Assago, Milano (nuova data)

4 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma (nuova data)