ImaginAction chiude in bellezza: appuntamento al 2024

Cala il sipario sul Festival internazionale del videoclip. Applausi per Alfa, Federico Rossi e Sethu. Antonella Silvestri







La serata del 21 settembre ha segnato la chiusura della settima edizione di ImaginAction, il festival internazionale del Videoclip, unico nel suo genere, che ha conquistato Ferrara. La manifestazione, nel suo ultimo appuntamento, ha voluto omaggiare il produttore Robert Watts, considerato uno dei pilastri dello star-system cinematografico, con una scenografia d'eccezione e una dedica speciale. Nonostante la sua assenza dovuta alla positività al Covid, Watts è stato il protagonista indiscusso di un evento che ha celebrato il suo straordinario contributo all'industria cinematografica. Noto per aver prodotto alcuni dei film più iconici e di successo di tutti i tempi, Watts ha registrato incassi da record che hanno fatto la storia del cinema. Tra le sue opere più celebri figurano la trilogia di "Star Wars" e i primi tre capitoli di "Indiana Jones".

In omaggio al produttore, un gruppo di figuranti di Star Wars - di Legione 501, con la Rebel Legion (associazioni riconosciute dalla Disney) ha sfilato attorno al Teatro comunale con sottofondo della celebre colonna sonora di Guerre stellari fino a raggiungere il palco dove si è esibito Mauro Repetto, co-fondatore degli 883 accompagnato da Marco Guarnerio, polistrumentista, arrangiatore, produttore e “suono” della mitica band e dalla corista Celine Angelon. L’artista sta lavorando a una nuova serie dal titolo “Bad Crossfit” proprio con Watts.

La serata si è dipanata con la presenza virtuale di Fabio Rovazzi, cui una febbre insidiosa ha negato la partecipazione all'evento, relegandolo alla lontananza della sua casa milanese. A dialogare, seppure, a distanza, con lui il giornalista Paolo Giordano. La storia artistica di Rovazzi è strettamente legata ai video realizzati, che hanno totalizzato più di 661 milioni visualizzazioni. Video da lui stesso curati in ogni dettaglio, dai testi alla regia, realizzati con lo stesso impegno e la stessa cura che si riserva alle grandi opere cinematografiche. Questi lavori hanno visto la partecipazione di illustri cantanti e icone del mondo dello spettacolo tra cui spiccano nomi come Terence Hill, Gianni Morandi, Emma Marrone, Al Bano, Nek e persino Flavio Briatore. Caratterizzati dall'impiego di sofisticati effetti speciali, realizzati negli studi più rinomati degli Stati Uniti e girati in scenari di fama internazionale, tra cui spicca l'iconico set originale di "Ritorno al Futuro" presso gli Universal Pictures Studios, i video prodotti da Rovazzi hanno indiscutibilmente contribuito in modo significativo a forgiare il suo successo. Ed è per questo motivo che lo youtuber e cantante è stato premiato.

Altro giro, altro palco per Alfa, cantautore genovese esponente della Generazione Z, che vanta più di 505 milioni di stream sulle piattaforme digitali, con oltre 408 mila iscritti al canale Youtube (e più di 150milioni di views) e più di 1.5 milione di follower su TikTok. Il giovane artista, che ha ottenuto triplo disco di platino per il suo album "Cin Cin", accumulato ben quattro dischi di platino per i suoi lavori "TeStA Tra Le NuVoLe, pT2", "Sul più bello", "Testa tra le nuvole, Pt.1" e "Bellissimissima <3", oltre a sette dischi d’oro, è in tournée e il 24 febbraio 2024 si esibirà per la prima volta al Milano Mediolanum Forum. Sul palco di ImaginAction, Alfa ha condiviso pensieri intimi e raccontato la sua storia al giornalista Fabrizio Basso. Alla fine della sua esibizione, il regista Stefano Salvati, direttore artistico di ImaginAction, ha consegnato al giovane artista il premio per il valore artistico e innovativo dei suoi videoclip. Sempre Basso ha dialogato con Federico Rossi, un artista molto amato tra le nuove generazioni. Federico ha ottenuto notevoli successi come metà del celebre duo "Benji & Fede" e, in seguito, ha intrapreso una carriera da solista che lo ha portato rapidamente a conquistare dischi di platino. Dopo aver debuttato con i singoli "Pesche", "Non è mai troppo tardi", "Ti penso spesso" e "Le mans", Federico ha gradualmente arricchito il suo repertorio con composizioni più introspettive, culminando nel suo più recente lavoro intitolato “Fiore sulla Luna”. Questo nuovo progetto è un racconto che celebra la fine dell'estate, un invito a non abbandonare mai i propri sogni e ad abbracciare il futuro senza timori, immaginando una realtà migliore.

A chiudere la serata è stato Sethu, intervistato dal giornalista Simone Zani. Sethu è il narratore di una generazione immersa nell'incertezza, pervasa dall'ansia e assillata dalle paure del futuro. La sua musica, un mix esplosivo di rabbia, tristezza ed euforia, è stata la stella polare dell’evento. Sethu ha partecipato al Festival di Sanremo nella prestigiosa categoria "Big", presentando l'inno delle "Cause Perse" e seguendo con l'uscita del suo omonimo EP. Il 12 maggio ha regalato al mondo il singolo "Mare Di Lacrime", cui ha fatto seguito, due mesi dopo, l'entusiasmante "Rivoluzione!". Il pubblico di Ferrara ha così avuto l'onore di assistere dal vivo all'esibizione di uno dei giovani protagonisti di spicco della scena musicale contemporanea italiana.

L'evento del 21 settembre ha chiuso con eleganza i tre giorni di ImaginAction, lasciando il segno per l'attesa della prossima edizione, che promette di accogliere nuovi ospiti di fama nazionale ed internazionale.