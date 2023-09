“ImaginAction”: seconda giornata con Diodato e Masini

Grande successo per l'esibizione nel secondo appuntamento con il Festival Internazionale del Videoclip Antonella Silvestri







Buona anche la seconda per ImaginAction, il Festival Internazionale del Videoclip che quest’anno si svolge a Ferrara. Il secondo appuntamento della manifestazione, unica nel suo genere, ha infatti continuato a mantenere tutte le promesse, confermando la sua unicità nel panorama culturale. Il 20 settembre è stata una data memorabile per gli amanti della musica, con due straordinari artisti Marco Masini e Diodato che hanno calcato il palco in una serata indimenticabile. I due cantautori - grazie anche al contributo del giornalista Stefano Mannucci che ha reso il racconto stimolante e coinvolgente - hanno regalato al pubblico un viaggio attraverso i momenti più intensi dei loro percorsi artistici, mescolando parole, canzoni dal vivo e immagini in un’esperienza unica.

Ad aprire la serata è stato Marco Masini, il cantautore e pianista fiorentino, autore di successi intramontabili che ha condiviso la sua carriera di oltre tre decenni con gli spettatori presenti in sala. Con undici album in studio pubblicati dal 1990, tra cui l'omonimo "Marco Masini", il suo primo disco, ha lasciato un'impronta significativa nella storia della musica italiana. Brani indimenticabili come "T'innamorerai", "Bella Stronza", "Ci vorrebbe il mare", "L'uomo volante", "Raccontami di te" e "Spostato di un secondo" hanno reso Masini una figura iconica nel nostro panorama musicale. Nel 2017 ha partecipato al Festival di Sanremo con la canzone "Spostato di un secondo”. La serata è stata molto di più di un concerto. È stata un'esperienza che ha toccato l'anima, con parole e melodie che hanno fatto vibrare il cuore del pubblico. Con la complicità di Mannucci, il racconto di Masini ha aggiunto profondità e significato all’evento. Il regista Stefano Salvati, direttore artistico di ImaginAction, ha consegnato al cantautore il premio alla carriera.

Spazio poi all’altro ospite della serata, Diodato, uno degli artisti più amati negli ultimi anni che ha incantato il pubblico con il suo repertorio eccezionale. Con il suo quarto album di inediti, "Così Speciale", pubblicato a marzo sotto l'etichetta Carosello Records, ha dimostrato ancora una volta la sua straordinaria abilità nel creare musica che tocca il cuore delle persone. Attualmente impegnato nel "Così Speciale Summer Tour", Diodato sta portando la sua musica in giro per i principali festival italiani, continuando a conquistare fan di tutte le età.

Il papà di ImaginAction, Salvati, ha consegnato al giovane cantautore il premio per i grandi successi discografici e per il valore artistico dei suoi video. Sempre il 20 “ImaginAction” ha consegnato il Premio miglior videoclip italiano 2022-2023 per The Loneliest dei Måneskin.

La terza e ultima giornata di ImaginAction (21 settembre) si profila all'orizzonte, promettendo di essere un culmine di creatività e talento. Gli organizzatori e i partecipanti sono pronti a condividere ancora una volta il loro amore per il videoclip e l'arte visiva con il pubblico di Ferrara. Cresce l’attesa per Fabio Rovazzi, Alfa, Federico Rossi e Sethu.