In “Locura”, Lazza canta la rabbia senza filtri

Il rapper pubblica il quarto album e intanto sta per diventare papà







Dalle gare di freestyle e gli studi al Conservatorio fino ai record dell’album “Sirio” (il più venduto del 2022 in Italia) e il successo di “Cenere” a Sanremo 2023: Lazza è tra i rapper più amati in Italia, e non solo dalle nuove generazioni. Il 20 settembre ha segnato il suo ritorno con “Locura” (“Follia” in spagnolo), un disco presentato con un evento davanti allo stadio San Siro: «Non sono mai stato così teso, nemmeno a Sanremo!» ci confessa Lazza.

Da grande tifoso del Milan, promette di portare allo stadio anche il suo futuro figlio Noa (Greta Orsingher è la sua compagna): «Lo abbiamo cercato tanto e mi sono sempre immaginato padre a 30 anni. Sarà una ulteriore prova di maturità e non vedo l’ora di tenerlo in braccio!».

Nell’album «c’è tanto cuore» dice, ma anche riflessioni sul lato oscuro del successo: «Mi dispiace passare per arrogante con i fan, sono onesto. La gente odia le bugie, ma quando dici la verità non va bene». Tra i duetti, uno con Laura Pausini: «Abbiamo tante passioni in comune, una su tutte? Il Milan (ride)! Sono rimasto sorpreso che Laura abbia accettato, per lei era un’esperienza “estrema” ma il risultato è davvero una bomba!».