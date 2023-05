Inaugurato il Moysa a Milano, il più grande hub musicale italiano

Fondato da Fabrizio Ferraguzzo e Shablo, si appresta a diventare centro propulsore della musica del futuro, un luogo dove far nascere idee, incontri e collaborazioni tra artisti Fabrizio Ferraguzzo e Shablo Credit: © Chiara Mirelli Antonella Silvestri







È quella che nell’immaginario collettivo si presenta come la nuova casa degli artisti, ma il Moysa, inaugurato lo scorso 11 maggio a Milano, è molto di più. Progettato e realizzato da Fabrizio Ferraguzzo, manager, tra gli altri, dei Maneskin e Shablo, dj e manager di Sfera Ebbasta, il Moysa (che in greco significa "luogo sacro alle muse") si appresta a diventare centro propulsore della musica del futuro, un luogo dove far nascere idee, incontri e collaborazioni tra artisti.

Con i suoi duemila metri quadrati, questo spazio polifunzionale, una vera e propria factory, situato a ridosso dei Navigli, comprende sei studi di registrazione con sistema Dolby Atmos e una grande sala riservata alle arti visive e progettata per shooting fotografici e video. Tanti gli spazi attrezzati per riunioni, per set video, per collegamenti e per attività di formazione. All’interno il bar Alegre - aperto 24 su 24 - destinato agli addetti e ai collaboratori, ma che, dalla prossima estate, verrà aperto anche alla clientela esterna, oltre al Club by Alegre riservato esclusivamente ai vip ospiti. Alla serata di inaugurazione erano presenti, tra gli altri, i Maneskin, Blanco, Emma, Annalisa, Giuliano Sangiorgi e Andro dei Negramaro, Gianluca Grignani, Irama, Rkomi e Gaia.