Jovanotti: incidente in bici, fratture a femore e clavicola

Per una rovinosa caduta dalla bici in Repubblica Dominicana, Jovanotti si è rotto la clavicola e il femore in tre punti. «Ho fatto un gran volo in bici», racconta lui stesso in un video su Tiktok con cui ha tranquillizzato i fan. Il cantante dovrà però essere operato: «Un'operazione piuttosto comune ma ci vorrà un po' di tempo... ma sono qui, sono vivo. C'è di peggio, dai. Sono a posto! », dice comunque sorridendo dall'ospedale.

Jovanotti è caduto scontrandosi contro uno spartitraffico a centro strada, durante la sua vacanza nella Repubblica Dominicana e lo ha raccontato “a caldo” sui social con un primo video girato quando era ancora a terra in strada, mentre i soccorritori lo medicavano: «Ho fatto un volo bastardissimo, non ho visto il rallentatore del traffico. Mi sa che mi son rotto qualcosa sul bacino visto che non riesco a stare in piedi. Sono volato alla grande».

L’artista sarà operato a Santo Domingo oggi o domani e poi dovrà poi seguire una lunga riabilitazione. Ma non si è dimenticato di ringraziare i dominicani che lo hanno soccorso subito e hanno chiamato l’ambulanza immediatamente.