Jovanotti suonerà all’Arena di Verona quattro volte nel 2025

Saranno di certo quattro concerti unici e indimenticabili quelli che Jovanotti sta preparando per il 15, 16, 18 e 19 maggio 2025: il suo atteso tour "Palajova!" infatti si fermerà anche all'Arena di Verona per quattro date. Non ci saranno soltanto i tradizionali palazzetti, quindi, tra gli appuntamenti che vedranno Lorenzo tornare sul palco dopo l'incidente che l'ha visto protagonista nell'estate 2023. Alcuni dei quali sono già sold out. Ad aprire tutti i concerti del 2025 di Lorenzo sarà l'artista senegalese Axell.

Le date del "Palajova!" aggiornate

Pesaro @ Vitrifrigo Arena | 4-5-7 marzo 2025

Milano @ Unipol Forum | 11-12-14-15 marzo 2025 SOLD OUT

Milano @ Unipol Forum | 17-18 marzo 2025

Zurigo @ Hallenstadion | 20 marzo 2025

Firenze @ Nelson Mandela Forum | 22-23 marzo 2025 SOLD OUT

Firenze @ Nelson Mandela Forum | 25-26-28-29 marzo 2025

Bologna @ Unipol Arena | 3 aprile 2025

Bologna @ Unipol Arena | 5 aprile 2025 SOLD OUT

Bologna @ Unipol Arena | 6 aprile 2025

Torino @ Inalpi Arena | 9-10 aprile 2025

Torino @ Inalpi Arena | 12 aprile 2025 SOLD OUT

Torino @ Inalpi Arena | 13 aprile 2025

Roma @ Palazzo dello Sport | 22-23-25-26 aprile 2025 SOLD OUT

Roma @ Palazzo dello Sport | 28-29 aprile 2025

Milano @ Unipol Forum | 5-6 maggio 2025

Verona @ Arena di Verona | 15-16-18-19 maggio 2025 NUOVE DATE!