Jovanotti tra poesie e ambiente

Il 12 maggio esce un’antologia di versi che si chiama “Poesie da spiaggia” L’editore NIcola Crocetti e Jovanotti saranno insieme al salone del libro di Torino il 19 maggio Barbara Mosconi







Sta per arrivare l’estate e Lorenzo Jovanotti è già in piena attività. Il 12 maggio, intanto, esce un’antologia di versi che ha curato insieme con l’editore Nicola Crocetti. «Si chiama “Poesie da spiaggia” perché è come un salvagente, un surf, una nave, un cocco fresco, un sole accecante, una birra ghiacciata, una bella stagione». Sono 115 poesie scelte «attraverso un lungo scambio di mail, sms, zoom, telefonate e qualche incontro... Ogni volta che apro una pagina a caso mi meraviglio e mi rianimo» scrive Jovanotti.

A seguire, arriva l’annuncio di un’altra bella iniziativa: “Ri-Party-Amo”. È un progetto ambientale itinerante nato dalla collaborazione fra il “Jova Beach Party”, Intesa Sanpaolo e WWF Italia: partirà a settembre 2022 e, per un anno intero, saranno messe in calendario duemila attività con l’obiettivo di ripulire 20 milioni di metri quadrati di spiagge, laghi, fiumi e fondali, coinvolgendo oltre 10 mila volontari. Le iscrizioni si aprono a giugno.