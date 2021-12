Junior Eurovision Song Contest 2021: vince l’Armenia

A Parigi trionfa Maléna Fox con “Qami Qami”. Seconda la Polonia, terza la Francia. Solo decima Elisabetta Lizza Maléna Credit: © Rai Lorenzo Di Palma







Il rock italiano non sbanca il Junior Eurovision Song Contest e non bissa il successo dei Måneskin, alla competizione. Ha chiuso infatti solo al decimo posto la gara della nostra dodicenne rappresentante, Elisabetta Lizza che ha cantato un pezzo decisamente rock come Specchio (Mirror on the wall).

Il Junior Eurovision Song Contest 2021 di Parigi è stato invece vinto dall’Armenia, grazie alla giovane Maléna Fox - che ha finito la sua esibizione finale in lacrime - con la sua Qami Qami, un pezzo originale e moderno farcito di synth e completamente cantato in armeno con piccole parti in inglese. Una vittoria che bissa il primo posto dell’Armenia nella competizione che risale al 2010 con Vladimir Arzumanyam e Mama.

Seconda si è piazzata la Polonia, con Sara James e la sua Somebody, mentre solo terzo si è classificato invece Enzo, il rappresentante della Francia, nonostante il nome italiano, che con la sua orecchiabile Tic Tac a un certo punto delle votazioni sembrava avere la vittoria in tasca.