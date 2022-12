Junior Eurovision Song Contest: vince la Francia

Il francese Lissandro Formica trionfa alla finale della competizione europea dedicata ai giovani. Seconda l’Armenia, terza la Georgia. Solo undicesima l’italiana Chanel Dilecta Junior Eurovision Song Contest Credit: © Rai Lorenzo Di Palma







Alla sua sesta partecipazione alla kermesse è la Francia a trionfare al “Junior Eurovision Song Contest” del 2022, la più importante competizione europea dedicata ai giovani artisti di tutta Europa, giunta alla ventesima edizione, domenica 11 dicembre all'Arena Demircian di Erevan, in Armenia, paese vincitore dell'edizione del 2021 con la cantante Maléna, e per la prima volta in diretta su Rai1 oltre che su RaiPlay.

Lo ha fatto grazie a un ragazzino, Lissandro Formica, nato a Theding nel 2009 che ha cantato coinvolgendo tutto il Continente il brano “Oh Maman!” composto appositamente per il concorso da Barbara Pravi (seconda all’Eurovision 2021 dietro i Måneskin) e dal cantautore Frédéric Château. Finalista all’edizione 2020 di “The Voice Kids Francia”, Lissandro canta in cinque lingue, adora Bruno Mars ed Elvis Presley e ha già doppiato alcuni cartoni animati.

Al secondo posto si è piazzato invece il Paese ospite del “Junior Eurovision Song Contest”, l’Armenia con Nare Ghazaryan, nata nel 2008 a Yerevan, cha ha cantato in armeno e inglese la canzone “Dance!”. Terza si è poi classificata la concorrente della Georgia, Mariam Bigvava, nata a Tbilisi nel 2011, con un inno contro la guerra, la canzone “I believe”.

Solo undicesima è risultata la giovanissima rappresentate dell’Italia, Chanel Dilecta che ha interpretato il brano “Bla Bla Bla” una canzone che chiama a rispondere insieme e con i fatti alle sfide del presente, dai cambiamenti climatici alla pace.