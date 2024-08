Karol G: «Dalla Colombia ho conquistato il mondo»

È la popstar del momento con "Si antes te hubiera conocido" Karol G Credit: © Getty Giulia Ciavarelli







«All’inizio mi dicevano che una donna nel mondo della musica urban o reggaeton non sarebbe stata apprezzata»: così Karol G, all’anagrafe Carolina Giraldo Navarro, ricorda le difficoltà incontrate prima di affermarsi come una delle principali esponenti di un genere per anni dominato dagli uomini. In un’estate in cui le hit italiane sono protagoniste, la superstar colombiana, che vanta numeri impressionanti tra streaming e visualizzazioni, è riuscita a conquistare anche il pubblico del nostro Paese.

La sua ascesa nel mondo della musica è frutto di tenacia, coraggio e tanta gavetta: classe 1991, Karol G nasce a Medellín, in Colombia, e cresce in un ambiente musicale grazie al papà, componente di una band, che la introduce ai vari generi musicali aiutandola con i primi contratti discografici. Dopo un periodo di studio a New York e la partecipazione alla versione colombiana di “X Factor”, nel 2019 in arriva il successo mondiale con il singolo “Tusa” assieme alla rapper Nicki Minaj, seguito da collaborazioni con J Balvin, Jonas Brothers, Tiësto e Shakira. Il suo quarto album “Mañana será bonito”, nel 2023, la consacra come la prima donna con un disco interamente scritto in lingua spagnola a raggiungere il primo posto delle classifiche americane.

Quest’estate è impossibile restare fermi ascoltando la sua ultima hit, che sta spopolando in radio e sui social: in “Si antes te hubiera conocido”, tradotto “Se ti avessi conosciuto prima”, Karol G parla di rimpianti e occasioni perse, chiedendosi cosa sarebbe successo se avesse incontrato prima la persona amata, ormai legata a qualcun altro.

A proposito di amore, anche gli artisti italiani sono rimasti affascinati dal suo talento: Andrea Bocelli l’ha voluta nel suo disco “Duets”, in uscita il 25 ottobre, mentre Alessandra Amoroso, durante una nostra recente intervista, ci ha confidato il desiderio di duettare con lei. E chissà, forse presto vedremo il sogno trasformarsi in realtà.