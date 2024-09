La canzone dell’estate per voi è stata “Storie brevi”

Annalisa e Tananai hanno trionfato nel nostro sondaggio musicale realizzato in collaborazione con "Battiti Live". E daremo loro il Telegatto! Francesco Chignola







Quando ripenseremo all’estate del 2024, quale sarà la colonna sonora dei nostri ricordi? È un interrogativo che ritorna ogni anno e non può che tirare in ballo i cosiddetti “tormentoni”, i brani che hanno saputo conquistare (con un mix di bravura, fiuto e furbizia) le radio e, negli ultimi anni, le piattaforme in streaming.

Sono lontani però i tempi in cui le canzoni dell’estate erano tutte uguali. Ve la ricordate l’invasione del reggaeton? Basta pensare a “Storie brevi”, la vincitrice del nostro sondaggio: un brano pop raffinato che sembra riportarci ai duetti tra Mina e Celentano.

Certo, la maggior parte delle hit estive vuole solo farci ballare e dimenticare i problemi quotidiani. E allora, largo al “Sesso e samba” di Tony Effe e Gaia, alla “Festa totale” di Paola & Chiara, al “Karma” dei The Kolors, al “Sexy shop” di Fedez ed Emis Killa, e ovviamente ai “30°C” di Anna che ci hanno (letteralmente) infuocato.

C’è chi, come Mahmood, ha voluto dipingere anche in estate i suoi affreschi di vita in periferia, chi ne ha approfittato per dare una svolta al suo sound come i Coma_Cose, chi ha raccontato sentimenti più tormentati come Alessandra Amoroso e Big Mama. Insomma, mai come quest’anno c’era una canzone estiva davvero per tutti. Sicuramente anche per voi.

Sul podio “Mezzo rotto” e “Sesso e samba”

Il sondaggio “La vostra canzone dell’estate 2024” realizzato da Sorrisi con la collaborazione di Radio Norba e “Cornetto Battiti Live” è stato un successo: più di 30 mila lettori di Sorrisi dal 21 giugno fino al 20 agosto hanno votato sul nostro sito Sorrisi.com i loro brani preferiti della stagione. Erano in gara le oltre 70 canzoni che abbiamo ascoltato a “Battiti Live”, ma quello di “Storie brevi” è stato un trionfo: la canzone di Annalisa e Tananai, infatti, ha ottenuto il 19% dei voti. Il podio finale è composto solo da duetti: al secondo posto, infatti, si sono piazzate Alessandra Amoroso e BigMama con il travolgente singolo “Mezzo rotto”. Non poteva mancare, poi, “Sesso e samba” di Tony Effe e Gaia, a cui Sorrisi ha dedicato una copertina: il brano ha raggiunto il terzo posto. Due ragazze chiudono la Top 5: Angelina Mango con “Melodrama”, quarta, ed Emma con “Femme fatale”. Nelle posizioni successive sono arrivate altre hit che hanno dominato nelle classifiche negli ultimi due mesi, dai The Kolors con “Karma” fino ai Coma_Cose con “Malavita”, e un grande riscontro hanno avuto due ragazzi appena usciti da “Amici”, Alex Wyse e Holden. Tra i più votati, Irama, Il Volo, Mahmood, Anna e Alfa.