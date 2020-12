31 Dicembre 2020 | 9:17 di Francesco Chignola

Le festività ci impongono di sospendere per due settimane le esclusive “Superclassifiche” di Sorrisi. Nell’attesa, però, ve ne regaliamo una speciale, stilata da Earone apposta per noi: i 30 brani più ascoltati nelle radio nel 2020.

Sono i più “ascoltati” perché non conta solo il numero dei passaggi ma anche l’audience della stazione e l’orario. Al primo posto c’è uno dei tormentoni estivi, “Hypnotized” di Purple Disco Machine, ma il vero re delle radio è The Weeknd che occupa sia il 3° che il 4° posto. L’italiano più alto lo troviamo al 5°: è Ghali con “Good times”.

Una campionessa nelle radio è stata anche Lady Gaga, al 6° e al 12°. Ma l’artista che ha saputo infilare più pezzi tra i primi 30 è la nostra Elodie che troviamo al 21°, al 22° e al 28° posto. Per quanto riguarda le canzoni di Sanremo 2020, Levante è la più alta tra i Big al 17° posto: seguono la stessa Elodie (22°) e Francesco Gabbani (25°).

Altri dati curiosi: 17 pezzi su 30 contengono una voce femminile; solo 12 su 30 sono italiani; compaiono in totale soltanto tre band (i Sophie and the Giants, le Goldstone e i Gipsy Kings) mentre metà esatta dei singoli (includendo “Say so” di Doja Cat nella versione con Nicki Minaj) sono frutto di una collaborazione o di un duetto.

La classifica dei 30 brani più ascoltati in radio nel 2020

1 PURPLE DISCO MACHINE & SOPHIE AND THE GIANTS Hypnotized

2 TOPIC & A7S Breaking me

3 THE WEEKND Blinding lights

4 THE WEEKND In your eyes

5 GHALI Good times

6 LADY GAGA WITH ARIANA GRANDE Rain on me

7 IRAMA Mediterranea

8 DUA LIPA FEAT. MADONNA & MISSY ELLIOTT Levitating

9 BOOMDABASH & ALESSANDRA AMOROSO Karaoke

10 SZA & JUSTIN TIMBERLAKE The other side

11 JOEL CORRY FEAT. MNEK Head & heart

12 LADY GAGA Stupid heart

13 DUA LIPA Physical

14 BILLIE EILISH ilomilo

15 ACHILLE LAURO FEAT. GOW TRIBE Bam bam twist

16 KAROL G & NICKI MINAJ Tusa

17 LEVANTE Tikibombom

18 MARRACASH FEAT. ELISA Neon - Le ali

19 MAHMOOD Rapide

20 GAIA Chega

21 ELODIE Guaranà

22 ELODIE Andromeda

23 DOJA CAT Say so

24 GOLDSTONE FEAT. OCTAVE LISSNER All I know

25 FRANCESCO GABBANI Viceversa

26 DOTAN Numb

27 HARRY STYLES Watermelon sugar

28 TAKAGI & KETRA & ELODIE FEAT. MARIAH, GIPSY KINGS... Ciclone

29 MARSHMELLO & HALSEY Be kind

30 CLEAN BANDIT & MABEL FEAT. 24KGOLDN Tick tock