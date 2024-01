La Gialappa’s Band commenterà Sanremo 2024 su RTL 102.5

Appuntamento con la diretta a partire da mercoledì 7 febbraio Marco Santin e Giorgio Gherarducci - foto Getty Redazione Sorrisi







Si intitolerà "Noi dire Sanremo" il programma radiofonico di RTL 102.5 con cui la Gialappa's Band tornerà a commentare in diretta il Festival della Canzone Italiana. Ogni sera a partire da mercoledì 7 febbraio fino alla finale di sabato 10, dal 7 al 10 febbraio, Marco Santin e Giorgio Gherarducci saranno in onda per discutere con la loro tipica ironia le canzoni e i momenti topici dell'evento televisivo dell'anno.

In studio con loro Martino Migli, Giulia Taiana, Niccolò Giustini, Simone Palmieri, e i corrispondenti da Sanremo (tra cui il maestro Cosma), più ospiti e commentatori a sorpresa. La radio seguirà la settimana del 74° Festival a partire dal 5 febbraio dal quartier generale del Gruppo RTL 102.5 in Corso Imperatrice, vicino al Casinò, dove sarà posizionato il radio truck.