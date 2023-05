“La mia casa”, il nuovo progetto di Raf: un’autobiografia, un tour, un nuovo disco

Il cantautore si racconta in un libro in cui ripercorre la sua lunga e bellissima carriera: «Ora sono in tour e poi uscirà il nuovo album» Raf Credit: © Samuele Riefoli Solange Savagnone







Un’autobiografia, un tour, un nuovo disco: fanno tutti parte del progetto “La mia casa” e sono il frutto della creatività esplosiva di Raf. «Durante la pandemia volevo scrivere un soggetto per un docufilm che poi è già diventato un libro, ora una tournée e quindi un album che uscirà in inverno con un singolo che si chiamerà anche lui “La mia casa”».

Perché ha sentito il bisogno di raccontarsi per la prima volta?

«Sono molto riservato e tante persone non sanno quasi niente di me».

Il libro inizia con un sogno “alla Hitchcock” e ne seguono altri. Ha un’attività onirica così intensa?

«In realtà ricordo di rado i sogni che faccio quando dormo. Sono quelli a occhi aperti che mi fanno riflettere, pensare e scrivere».

Dove si sente a casa?

«In tutti quei posti in cui ho vissuto, che mi hanno lasciato grandi ricordi e fanno parte di me: la Puglia, dove ritrovo sapori e odori dell’infanzia; Firenze che mi ha accolto a 17 anni; Londra, Miami, Milano e Roma dove ho tanti amici».

Però racconta poco della sua infanzia. Come mai?

«Oggi la Puglia è un terreno fertile per chi suona, ma quando ero un ragazzo non succedeva molto musicalmente parlando. Sono dovuto andare via anche per questo. Volevo una vita da musicista ed è quella che racconto nel libro».

Quando è arrivato a Firenze a 17 anni per studiare, non aveva nemmeno una casa dove dormire e sua mamma le mandava i soldi di nascosto. Con il senno di poi lo rifarebbe?

«Sì, anche se a volte ci penso e mi chiedo come ho fatto. Da giovani si è incoscienti ma sono stato fortunato. Mi devono aver protetto qualche angelo e le preghiere di mia madre, ma anche il mio senso del limite. Ero abbastanza una testa calda, volevo sperimentare, conoscere, ero affamato del mondo e della musica».

La sua prima band l’ha “fondata” a 11 anni e vi esibivate alle feste di nozze.

«Suonavamo ai ricevimenti. È stato utilissimo per me fare il mestierante. Nessuno voleva cantare, l’unico che ci riusciva, anche se non ne avevo voglia, ero io. A 11 anni facevo il frontman, cantavo e suonavo la chitarra. Nel repertorio avevamo il liscio, i successi del momento, il tango, i grandi classici come Gino Paoli».

Nel 1984 la Carrà la presentò a “Pronto, Raffaella?” come la star del momento grazie a “Self control”. Da lì la sua vita cambiò di colpo.

«Negli anni in cui vivevo a Firenze i miei genitori avevano poche notizie su di me. In più in paese giravano voci e pettegolezzi di ogni tipo. Io spiegavo ai miei cosa facevo ma non si fidavano fino in fondo. Mia madre però sapeva che non ero un figlio del tutto perso e mi ha dato sempre fiducia. Quindi, quando improvvisamente sono apparso in tv, in una fascia oraria con ascolti pazzeschi, annunciato come la star del momento con un disco in classifica in tutto il mondo, il paese rimase sconcertato. Ci fu grande sorpresa e altrettanto orgoglio».

Una delle parti più toccanti del libro è quando racconta di sua moglie Gabriella. Come si costruisce un amore così grande?

«C’è sempre stata grande intesa, fin da subito sembravamo fatti l’uno per l’altra. Col tempo possono venire fuori differenze e lì l’amore dimostra la sua forza. Bisogna essere disposti a fare dei compromessi. Io e Gabriella ci scegliamo ogni giorno».

Fra i suoi amici più cari ricorda Pino Daniele. Scrive che non amava il Festival di Sanremo eppure lei ci è andato spesso. Ne parlavate?

«Condividevo il suo pensiero. Come nelle storie d’amore anche nel lavoro devi accettare dei compromessi e per me lo è stato partecipare a Sanremo. Soprattutto i primi due Festival (nell’88 e nell’89, ndr) non li avrei fatti, hanno insistito i discografici. La musica non dovrebbe mai essere sottoposta a una gara, è un’arte troppo nobile e bella».

Com’era avere Pino come vicino di casa?

«La mattina mi citofonava buttandomi giù dal letto per andare a fare un giro in bici... I nostri incontri erano quasi sempre a cena o in studio a raccontarci storie e ascoltare i rispettivi pezzi».

Anche Franco Califano era un suo amico. Un ricordo particolare di lui?

«Aveva un asino che lo seguiva come un cagnolino ma ragliava facendo un rumore tremendo, i vicini si lamentarono e così lui lo portò nella stalla di un amico e andavamo insieme a trovarlo. Era un uomo generosissimo con i giovani, buono e simpatico».

Torniamo a oggi: come sta andando il suo tour?

«Ho scelto i teatri perché è dove hai il contatto diretto con il pubblico. Non faccio solo ballate e canzoni riflessive ma anche ritmiche, e rimanere inchiodati alle poltrone non è il massimo per i fan che puntualmente a metà concerto si alzano e ballano. È bellissimo ed emozionante poterci di nuovo stringere le mani e abbracciare»

Una vita intensa

Per la prima volta Raf si racconta nella biografia “La mia casa” (Mondadori, euro 18,50) scritta con Cosimo Damiano Damato: «Ho pianto, riso, amato, vissuto e cantato. Dio, se ho cantato! Quanta vita nella mia casa» ha detto. La foto della copertina è stata scattata dal figlio del cantautore pugliese, Samuele Riefoli.