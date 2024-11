La musica della settimana: Zucchero, Linkin Park, Gwen Stefani e Minghi

Zucchero canta le cover e le fa sue

Il vulcano di Reggio Emilia è tornato con “Discover II”, il suo secondo album di cover. Zucchero Fornaciari, che spegnerà 70 candeline nel 2025, del nuovo disco, uscito venerdì 8 novembre, dice: «Non era previsto, ma avevo selezionato 500 canzoni per “Discover” e alcune mi erano rimaste impresse. Il metodo è lo stesso che adopero per gli inediti: cerco un arrangiamento nuovo, non può essere solo la voce che cambia rispetto all’originale».

Linkin Park - From zero

Album - dal 15 novembre

La band californiana riparte “da zero” nel primo album dal 2017, anno in cui si tolse la vita il cantante Chester Bennington. La grinta della loro nuova voce femminile (Emily Armstrong) li aiuterà a risalire

Elodie e Tiziano Ferro - Feeling

Singolo - dall'8 novembre

Per la prima volta insieme, Elodie e Tiziano cantano un amore complicato e intenso. «Il brano esplora la psicologia umana» dice lui. E lei ribatte: «Racconta di fragilità che danno forza se le accogli».

Gwen Stefani - Bouquet

Album - dal 15 novembre

Storica voce dei No Doubt e giudice di “The Voice” negli Usa, Gwen pubblica il suo quinto album solista: «Il titolo “Bouquet” è perfetto: ogni canzone è stata scelta con cura per il suo significato».

Amedeo Minghi - Anima sbiadita

Album - dall'8 novembre

A otto anni dall’ultimo album il Maestro è tornato con 11 brani inediti dove il sogno stavolta lascia spazio alla realtà dei sentimenti. «Ho raccontato ciò che sono, ciò che viviamo» dichiara Minghi.

