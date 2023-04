La Niña: “Vanitas” è un inno alla disillusione e alla caducità della vita

«Provo a stupire con suggestioni talmente lontane nel tempo che sembrano nuove, ma sempre nel rispetto dei miei avi» Cecilia Esposito







La Niña nasce due volte: nel 1991 e nel 2019, anno in cui esordisce col suo progetto solista. Dopo alcuni singoli, l'ep "Eden" e un periodo storico particolarmente sfortunato per la musica, oggi possiamo dire che l'artista è rinata per la terza volta, pronta a farsi conoscere in tutti i suoi linguaggi multidimensionali e a portare la sua musica dal vivo, habitat naturale per una performer da palcoscenico come lei.

Abbiamo fatto una lunga chiacchierata in occasione dell'uscita del suo primo album "VANITAS", che lei stessa definisce "un inno alla disillusione e alla caducità della vita". Otto tracce che raccontano immagini, cambiamenti, vuoti esistenziali e difficoltà, ma anche voglia di rivalsa e di emancipazione, con la giusta dose di rabbia. «Ci sono dei momenti autoironici, ma in realtà è un disco molto oscuro» ci spiega, fatto intuibile fin dalla cover, realizzata attraverso intelligenza artificiale e fotografia, sotto la direzione artistica di Alfredo Maddaluno, aka KWSK NINJA, che subito ci proietta in un esempio di "vanitas painting".

"Vanitas" è un microcosmo estetico e suggestivo attraverso cui l'artista mette in scena le sue emozioni e le sue esperienze, continuando a interrogarsi su cosa significa crescere ed essere donna. Una continua ricerca che coinvolge anche il sound: eterogeneo, ma sorprendentemente coeso e armonico, tra reminiscenze partenopee e produzioni contemporanee, in bilico tra ritmi folkloristici e sonorità internazionali. Spicca un solo feat., quello del singolo "BLU" con Mysie, che conferma l'apertura del progetto oltre i confini «È più una storia d’amore tra due artiste che un feat., perché volevo che il mio primo disco fosse totalmente mio». Ma questo non esclude possibili collaborazioni future, su cui non si sbottona, perché «Tra artiste italiane e internazionali che mi piacciono, la lista è davvero lunga» e comprende come Altea del collettivo Thru Collected.

È appena uscito il tuo primo album "VANITAS": ti va di raccontarcelo?

«C’è stato un grande lavoro di ricerca, sia per la produzione vocale che per il sound, e ho cercato un fil rouge che tenesse insieme il tutto in modo armonico e coerente. L'ho trovato nella vànitas, intesa come caducità, transitorietà delle cose, e infatti il trigger principale vuole essere la disillusione. È un disco che rappresenta la mia crescita come donna e come artista: ho decostruito una serie di aspettative e di sogni, abbracciando un po’ di più la disillusione, ma non in senso negativo, anzi, proiettata sul mio crescere personale. Non ti racconti più certe favole e inizi a capire che la vita è molto fragile. Da qui una sorta di racconto dei vuoti esistenziali che ho provato nel corso degli ultimi anni».

Un album attraverso cui hai ripercorso e rivissuto certe esperienze: è stato liberatorio?

«Il motivo per cui l’ho scritto è di liberarmi da queste sensazioni, quindi direi di sì. Liberatorio metterle nell’album soprattutto se penso al momento del live. La vera libertà, per me, sarà quella, perché quello che più mi è mancato è trasporre la mia musica in un vero show».

Parli di sublimazione, di metterti a nudo, ma in modo sempre velato: è una scelta artistica o tuo approccio personale?

«Trovare la forma estetica che più rispecchia la tua musica può essere difficile come naturale, nel mio caso è abbastanza spontaneo e riflette un mio modo di essere come persona, prima che artista. Questa ricerca estetica è voluta, ma nasce da un'attitudine naturale: amo il teatro, la danza, così come l’illustrazione e tante altre cose che sono lontane dalla dialettica di TikTok. Il mio universo più complesso, ma non costruito: tutte le intuizioni che ci vengono, a me e al mio team, sono sempre molto spontanee. Nel momento stesso in cui nasce la canzone, già ci suggerisce come raccontarla visivamente».

La vanitas, in pittura, è una natura morta che nasconde elementi allegorici e ammonimenti: quali sono, se ci sono, quelli nascosti nel tuo album?

«Ci sono assolutamente, anche la copertina mette in scena alcuni di questi ammonimenti. Il manifesto di questo senso di vacuità è "NOTTE": ci sono tutte le domande che hanno riempito di notte i miei vuoti. È un pezzo di una sincerità disarmante, devastante, difficile per me, così come "Respira" nasce in seguito a degli attacchi di panico dovuti a questo senso di inadeguatezza. Sono una persona molto overthinker che negli anni ha dovuto lavorare molto sull'accettare la sua incapacità di controllare i pensieri, e alcune tracce vogliono proprio essere un modo per esorcizzare il malessere di vivere le cose con troppo pathos, ricercando nell’autoironia e nell’aggressività un modo di allontanarsi da questa profondità abissale e restare più in superficie. "VIPERA", invece, è una canzone anti-malocchio, contro le serpi, le malelingue. È nata osservando soprattutto la cattiveria sui social. Ormai internet è una piazza dove tutti dicono quello che vogliono senza tenere conto dei sentimenti degli altri».

A proposito di disillusione, "FCCV" parla della carnalità dell’amore, fa tornare il sentimento amoroso coi piedi per terra e alla sua dimensione corporea: c'è una rivendicazione della donna non più angelo, ma soggetto in carne e bisogni?

«Assolutamente. La narrazione della donna come Beatrice dantesca, che ancora sopravvive, ha fracassato i cosiddetti. Alimenta una visione della donna monolitica, romantica e romanticizzata, che paradossalmente si presta a essere sessualizzata proprio perché depotenziata: nel momento in cui tu non parli di sesso, stai lasciando che qualcun altro ti sessualizzi a suo piacere. Per me questo brano è fondamentale perché racconta una verità ancora scomoda: anche noi siamo soggette a bisogni passionali e carnali, così come non abbiamo bisogno del principe azzurro salvifico, ma bastare a noi stesse ed essere il nostro stesso centro».

Nel brano "SELENÉ", cito, "una donna prende il suo posto in un mondo di uomini": ci stiamo davvero riuscendo?

«Non penso, abbiamo ancora tanto da fare, non c’è ancora la parità, nella musica e nel mondo. La parità dei sessi è una questione importantissima, come molti altri problemi da un punto di vista umano, ma gli stereotipi vengono fintamente combattuti. Stiamo facendo dei passi in avanti, ma non abbiamo assolutamente risolto il problema. Lo provo sulla mia pelle ogni giorno, fare musica da donna in un universo discografico principalmente maschile, sia per le interazioni umane e la discriminazione che ho dovuto subire, da colleghi e discografici, sia da parte del pubblico. L'importante è stare ancora sul pezzo e, soprattutto, far valere le nostre idee e i nostri diritti».

"VANITAS" è in perfetto equilibrio tra tradizione napoletana e nuove sonorità contemporanee: come ci siete riusciti?

«Lo stiamo ancora cercando questo equilibrio. "VANITAS" è una ricerca ancora aperta, è pieno di sperimentazioni: sto cercando di portare sempre di più le mie radici all’interno di un sound internazionale, molto fresco e molto poco localizzabile, estremamente contaminato. Intanto siamo riusciti a farlo molto bene in alcune tracce dove ci sono queste tammorre distorte e voci che fanno il verso a canti antichi napoletani o alla Gatta Cenerentola che vengono ipercompresse, pitchate, stretchate, distorte. Che poi, anche questo va nella direzione del disincanto: rovinare un po’ i miei avi, ma senza mancare loro di rispetto, portarli nella cruda realtà della vita di adesso».

Ma tutta questa "napoletanità" è un'esigenza spontanea o una linea artistica?

«Da un lato è un'esigenza estremamente spontanea: nata e cresciuta a Napoli, ho assorbito il suono e gli ascolti di questa terra, è una città che risuona, anche per osmosi ti arriva, è un sound che ti circonda. Inoltre è anche una ricerca per rafforzare questo recupero delle mie radici, ma anche educazione: ho iniziato ad ascoltare cose che non conoscevo per diventare più erudita in materia e citare meglio la mia tradizione. E poi penso anche che non c’è nulla di più futuristico del passato. Ci sono alcuni momenti del passato che sono particolarmente brillanti e che contengono una magia che è importante mantenere nel tempo per non perderla. È quello che provo a fare, citazioni di quello che sono grandi opere del passato, ma non sono napoletane».

A proposito di Napoli, negli ultimi anni la città e la sua cultura sembrano vivere un momento d'oro di attenzioni mediatiche e interesse: cosa ne pensi?

«Mi spaventa la possibilità che sia solo moda. Rintraccio in molte persone un atteggiamento quasi di appropriazione cannibalesca nei confronti della città e della cultura napoletana – non si può parlare di appropriazione culturale, ma a volte siamo veramente al limite perché ti accorgi che Napoli è in hype e quindi conviene a tutti avere un piede nella città. La tradizione musicale napoletana è talmente potente, antica, ancestrale e internazionale che ciclicamente torna di moda. Quello che mi auguro, però, è che questa volta ci sia un avvicinamento stabile. Aggiungo che c'è anche il rischio di una ghettizzazione degli artisti. Ad esempio, io vengo considerata come artista solo in quanto napoletana. Quello che fa di me La Niña è sicuramente anche questo, ma non deve essere l'unica cosa».

Ti faccio un'altra domanda "scomoda". Leggo che spesso vieni paragonata a Rosalía: a parte l'onore del confronto, cosa ne pensi in relazione al tuo progetto?

«Sicuramente onorata perché è un’artista bravissima, come altre, per me è geniale. Ha portato il passato in un sound estremamente futuristico, che è quello che provo a fare anch'io, quindi il paragone in questi termini è azzeccato. Sono influenzata dal sound globale, anche la sua musica mi arriva, ma ascolto principalmente tutt'altro, le mie reference sono più british che latine. Se parliamo delle mie produzioni i legami col mondo latino sono antichi e più lontani dal flamenco di Rosalía, affondano nella dominazione spagnola di Napoli. Ancora una volta quello napoletano è un sound estremamente globale, ricco di contaminazioni, apertura e curiosità verso il prossimo – ha tanti difetti questa città, ma è davvero internazionale».

La dimensione performativa del tuo progetto quanto è importante per la tua musica?

«Il live è fondamentale e musica e performance sono due aspetti estremamente legati: la mia musica nasce insieme a un mio movimento, quando scrivo già mi immagino un mio gesto sul palco o in teatro mentre canto, così come i potenziali visual che vedo già al momento della scrittura. È una visione totalizzante, riesco a immaginare solo tutto insieme, i mezzi si sviluppano contemporaneamente, dalla performance alla narrazione estetica. Durante la performance mi sento nuda, vulnerabile, ma ne ho proprio bisogno, è un modo per costruirmi, per imparare più cose su me stessa, come artista e come donna, è una continua ricerca anche questa».