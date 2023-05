La prima volta di Tananai al Forum: «È una vita che aspetto questo momento»

Molti amici sul palco, da Fedez e Mara Sattei a Biagio Antonacci, Giuliano Sangiorgi e Andro dei Negramaro Giulia Ciavarelli







Come si vive un sogno ad occhi aperti? Lo chiediamo ad Alberto Ramusino, in arte Tananai, che di desideri e soddisfazioni ne sta vivendo tante. Da quel video ironico sull'ultimo posto a Sanremo, divenuto subito virale, ai sold out dei club, l'estate all'insegna de "La dolce vita" con Fedez e Mara Sattei fino ad arrivare alla conquista dei palasport: sembra passato tanto tempo, ma in realtà la carriera di Tananai è di un'intensità fuori dal comune.

I momenti più belli vissuti con i coinquilini in una «casa con i muri di cartongesso» a quando suonava nelle vetrine pubblicizzando un festival al quale non è mai stato invitato: l'artista ripercorre, in maniera molto genuina, quello che è successo prima di ritrovarsi a cantare davanti a 11mila persone.

E così, nel giorno del suo 28esimo compleanno, Tananai spegne le candeline su quel palco tanto desiderato: «Voglio consolidare questo risultato, è bellissimo! Pensavo di essere più distante dal pubblico, proprio per le dimensioni, invece mi sembrano dei grandi club. Sogno di fare dodici di fare dodici palazzetti di fila come Jovanotti» ci racconta a poche ore dall'inizio dello show. Prima di arrivare a Milano, l'artista si è esibito a Napoli e Roma per poi spostarsi, nei prossimi giorni, a Firenze e Padova: cinque date per un totale di 40mila biglietti venduti.

Un traguardo che Tananai vive con un pizzico di emozione, la percepiamo durante tutto lo show: guarda incredulo le luci dei telefoni che si illuminano sulle note della hit "Tango", la canzone sanremese che gli sta portando molta fortuna. «Mi fa effetto cantarla! Già sul palco dell'Ariston mi emozionava, e la gente ancora non la conosceva, qui non è spiegabile» ci dice.

Nonostante una discografia non troppo ampia, il concerto è ben strutturato e le 24 canzoni in scaletta sono posizionate ad hoc per creare un sali e scendi emotivo: «È studiata a blocchi, all'inizio ci si diverte e poi si va sull'emotivo per poi tornare alle lacrime!». E il pubblico le canta tutte, scatenato e sempre pronto a saltare: al via con "Quelli come noi" e "Nera salsa di soia", si procede con "Maleducazione", "Sesso occasionale", "Rave, Eclissi" ma anche "Baby Goddamn", "Abissale" e "Serie A". Non manca il sipario elettronico in consolle, già proposto anche nei club, per vestire al meglio la divertente "Pasta".

Al calore del pubblico e l'energia di Tananai si aggiunge la bellezza di un palco semplice: una struttura che permette all'artista di muoversi su più livelli, uno schermo verticale al centro che lo segue in ogni esibizione e cinque piccoli led in alto che, all'occorrenza, si trasformano in luci. «È grande, fa un po' effetto!» ci dice l'artista guardandolo ancora in allestimento. «Abbiamo cercato di farlo molto essenziale, d'impatto e senza troppi fronzoli perché volevamo esaltare la parte musicale. D'altronde sono accompagnato da una band incredibile».

Se ci sono tanti vip tra le prime file, da Amadeus a Chiara Ferragni, Emma e Alessandra Amoroso, altri colleghi sono andati ad abbracciarlo direttamente sul palco: il primo è Biagio Antonacci («Uno dei miei idoli di sempre» confessa), insieme cantano "Sognami", poi tocca a Fedez e Mara Sattei per "La Dolce Vita" e infine, dopo qualche problema tecnico, salgono sul palco Giuliano Sangiorgi e Andro dei Negramaro. «"Estate" è una canzone che ha segnato la mia vita, racconta del mio primo amore e di quando sono stato friendzonato» ammette sorridendo.

Prima di salutarci, Tananai ha qualcosa da dire sulle voci di un presunto duetto estivo con Marracash: «È uscita questa notizia, forse perché questi mesi ci siamo visti. Non ho pronta una canzone, se è questo che volete sapere». Insomma, di certo c'è un tour nei palazzetti che sta per concludersi e una lunga lista di concerti estivi in partenza a giugno, per il resto staremo a vedere.

La scaletta