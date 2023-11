La rivincita di Annalisa: «Ho realizzato il sogno di esibirmi al Forum»

L’artista si è conquistata il palco del Forum tirando fuori il carisma e l’energia che abbiamo ascoltato in questi mesi di hit: «Sanremo? Chi vivrà vedrà!» Giulia Ciavarelli







Quanto tempo può trascorrere prima che un sogno si realizzi? Mesi, o forse anni, ma l’importante è rincorrerlo con carisma, forza, pazienza e tanto lavoro: ce lo ha insegnato Annalisa, la popstar della musica italiana è riuscita a costruirsi una carriera senza aver fretta, con la tenacia di chi non molla e la pazienza di chi sa cogliere (e sfruttare) il momento giusto.

E quel momento è arrivato: dopo una lunga lista di record e soddisfazioni, Annalisa arriva alla prova più grande e attesa di sempre. Dodicimila persone lì solo per lei: c’è chi la segue dagli esordi sui banchi di “Amici”, molti l’hanno conosciuta sul palco del Festival di Sanremo e tanti altri si sono aggiunti dopo il tris di successi dell’ultimo anno.

Dal palco del Fabrique, dove noi di Sorrisi l’abbiamo vista nell’ottobre 2022, alla maestosità del Forum: l’evoluzione dell’artista è una sorpresa meravigliosa. Sempre impeccabile vocalmente, è molto più sicura, sciolta e determinata: balla accanto ai suoi dodici ballerini, coordinati da Simone Baroni, sfrutta tutto il palco muovendosi tra fuochi, laser e coriandoli colorati.

Siamo finiti nel vortice di uno show perfetto: il direttore artistico Jacopo Ricci, tra tecnologie generative in real time e intelligenza artificiale, ci ha trasportati in un viaggio emozionale attraverso le fasi evolutive della vita e della carriera di Annalisa. Dopo oltre dieci anni di musica, è bastata una serata per la consacrazione definitiva: la “nuova Annalisa” festeggia i traguardi e le soddisfazioni di un anno da incorniciare.

“Benvenuti nel vortice”: Annalisa, inizialmente nascosta da un cilindro nero, è sospesa in aria e fa il suo ingresso trionfale prima di intonare “Euforia”. «È qualcosa di simbolico, rappresenta il “cadere nel vortice”» ci racconta appena terminato lo show. Proseguendo, ci spiega anche la scelta di non avere il suo volto sul grande schermo ma accompagnarsi solamente dai visual: «Volevo che le persone vivessero insieme a me questa festa senza concentrarsi sui dettagli ma godendosi il momento».

«Voglio che vi divertiate» ripete al pubblico: così prende il via la scaletta, quasi due ore di concerto che bilanciano brani indimenticabili, come ”Diamante lei e luce lui” o “Il mondo prima di te”, alle hit estive “Tropicana” e “Disco Paradise” fino alla sorpresa con “Walking on the Moon” dei Police. E c’è anche “Purple Rain”: «È uno dei grandi riferimenti di chiunque voglia fare musica, si contestualizzava molto bene nel mio mondo. Appartengono alle sonorità di quando ero bambina, questo mondo di colori mi fa sentire a casa» spiega.

Tutti aspettano il tris di successi: Annalisa canta e fa cantare al pubblico “Mon amour”, “Ragazza sola” e, sul finale, “Bellissima”. Guardando negli occhi il suo pubblico, si lascia andare a un momento di emozione che ben presto si trasforma in una felicità contagiosa: «Sono commossa e soddisfatta! Erano tanti anni che sognavo di fare un concerto qui, è stata una lunga attesa e spero di aver accontentato chi ha aspettato insieme a me».

La rivedremo nei palasport ad aprile, ma forse nel futuro di Annalisa c’è anche un nuovo Festival di Sanremo: «Sono ferma a questa serata e faccio fatica a pensare ad altro, la mia testa è qui. L'unica cosa che mi sento di dire: lo scopriremo solo vivendo!»

La scaletta del concerto

Euforia

La crisi a Saint Tropez

Se avessi un cuore

Alice e il blu

Un domani

Amsterdam

Tsunami

Bonsai

Direzione la vita

Movimento lento

Aria

Bye bye

Rosso corallo

Mon Amour

Medley: Diamante lei e luce lui, Una finestra tra le stelle, Senza riserva

Avocado toast

Vento sulla luna e Walking on the moon dei Police

Nuda

Gommapiuma

Bollicine

Tropicana

Disco Paradise

Il mondo prima di te

Dieci

Eva + Eva

Ti dico solo

Stelle

Ragazza sola

Purple rain di Prince

Bellissima

Indaco violento