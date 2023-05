La scaletta e le canzoni della prima semifinale dell’Eurovision 2023

Ordine di uscita dei cantanti della prima semifinale di martedì 9 maggio Redazione Sorrisi







Martedì 9 maggio va in onda la prima semifinale dell'Eurovision Song Contest 2023, in prima serata su Rai2 con il commento di Gabriele Corsi e Mara Maionchi. Ascoltiamo i primi 15 brani in gara, i migliori 10 accedono alla finale di sabato 13 maggio. Il collegamento inizia alle 20.15 e la semifinale alle 21.

Ospiti Rita Ora e la cantante ucraina Alyosha con Rebecca Ferguson.

La scaletta della prima semifinale

Ecco la scaletta ufficiale della prima semifinale dell'Eurovision Song Contest con i cantanti in ordine di uscita.