La storia degli 883, da Pavia verso la gloria

In occasione dell'arrivo su Sky della serie tv "Hanno ucciso l'Uomo Ragno" riviviamo l'avventura di un duo epocale Alessandro Alicandri







Chi ha vissuto l’inizio degli Anni 90 è come se avesse vissuto tre vite. «Sono stati d’oro, un decennio infinito» conferma Max Pezzali «e ogni canzone di quegli anni, ascoltata anche oggi, riporta a quella stessa spensieratezza». Max lo sa bene perché quell’epoca con gli 883, al fianco di Mauro Repetto, l’ha forgiata come pochi altri. In occasione dell’uscita della serie “Hanno ucciso l’Uomo Ragno - La leggendaria storia degli 883” in arrivo l’11 ottobre su Sky Serie (e in streaming su Now), ripercorriamo quegli anni magici ancora così affascinanti.

Max già da giovanissimo considera la musica un’ossessione e trova al suo fianco quello che diventerà un compagno straordinario, così diverso da lui da sembrare un alieno: Mauro Repetto. Nonostante la differenza di età di un anno, si ritrovano sui banchi di scuola al liceo scientifico “Niccolò Copernico” di Pavia per un caso del destino: Max viene bocciato in terza. La loro alleanza è così forte che escono dalle superiori con lo stesso voto, 41. Poi Max si iscrive a Scienze politiche con l’idea di diventare un diplomatico, ma la musica ormai ha preso il sopravvento.

Non tutti ricordano che il duo si presenta al pubblico come “I pop”, gioco di parole tra il genere che rappresentano (l’hip hop) e la loro natura popolare. Nel 1988 rappano in inglese nel programma “1, 2, 3 Jovanotti” con il brano “Live in the music”. Sono già sotto lo sguardo del loro produttore, Claudio Cecchetto. Il progetto, per il momento, ha bisogno di maturare un po’. Nel 1990 Max Pezzali si prende un anno sabbatico dall’università per decidere se quella follia sarebbe diventata tutta la sua vita.

Gigi Sabani nel 1991 presenta il Festival di Castrocaro e sul palco ogni artista concorrente è presentato da una sorta di “tutore”. Jovanotti, vestito con una maglietta dell’Uomo Ragno (un dettaglio che oggi sembra profetico!) presenta il duo con il nome “883”. Cantano “Non me la menare” introdotti da Lorenzo così: «C’è un gruppo che fa del rap, misto a del rock in italiano. E a me piace molto». Le premesse sono ottime, eppure non vincono.

Castrocaro l’anno dopo è condotto proprio da Claudio Cecchetto, che li presenta come se fosse il loro esordio assoluto. Sul palco salgono dieci persone, tra le quali si nascondono Max e Mauro. L’idea è che man mano, diradandosi le comparse, i due si mostrino al pubblico. Cantano per la prima volta “Hanno ucciso l’Uomo Ragno” e da quella situazione un po’ matta nasce un successo enorme. L’Uomo Ragno è un eroe in crisi, un giusto di sani principi ma spiantato e senza soldi. Un modello umano nel quale rispecchiarsi: insomma, è il loro manifesto. Gli 883 conquistano il pubblico raccontando le delusioni d’amore, le amicizie e la vita precaria di chi esce di casa soltanto “con un deca” (le vecchie 10 mila lire), facendo immedesimare nelle loro canzoni un’intera generazione.

La presenza di Mauro Repetto è uno stimolo creativo enorme in studio e un catalizzatore di attenzione straordinario sul palco. Stando ai suoi racconti, però, Mauro non vive con serenità le pressioni dell’ambiente che lo circonda e si stacca sul più bello per inseguire il sogno americano: vivere davvero nei luoghi suggeriti dalle canzoni degli 883, forse anche spinto dall’amore. Quel viaggio si ferma poi a Parigi, in un lavoro a Disneyland, e Mauro trova nell’anonimato un angolo di pace. Nel 1995 Max si presenta da solo a Sanremo, canta “Senza averti qui”. Ed è l’inizio di tutta un’altra storia.

Tutto iniziò in una tavernetta

Di fronte all’attore Elia Nuzzolo (la somiglianza è impressionante!) Pezzali apre il cassetto dei ricordi: «Ero un fan delle Harley-Davidson che cominciavano a essere di moda» spiega Max parlando del nome 883, un modello del celebre marchio di moto. «Ma nel 1995, dopo l’addio di Mauro, comprai una Sportster 1200 perché avevo paura che la 883 portasse male». Il primo disco? «Sembravamo malati di mente! Ma eravamo solo un po’ spostati. L’album era talmente fuori che faceva il giro due volte e diventava figo». Max parla poi dell’amico Cisco, citato in “Rotta x casa di Dio”: «Abitavamo entrambi in via Bixio a Pavia e tuttora ci sentiamo quasi ogni giorno, ma per le cose più banali, è una conversazione unica che dura dagli Anni 80. Lui è la mia coscienza critica, non ha mai ceduto alle lusinghe del successo e sa rimettere ogni cosa in prospettiva».

Come si amava negli Anni 90? «Con le ragazze era faticoso, si faceva tutto per sentito dire» racconta. «Le canzoni erano un punto di riferimento, ma lontane dalla realtà. Scriverle era una necessità: se non eri figo o interessante, cos’altro potevi fare?». Max non dimentica le “sfide” della gioventù: «Milano era vicina, ma per noi era un salto mentale pazzesco, ci andavamo vestiti come a Pavia e nelle discoteche non ci facevano entrare. Allora cercavi di metterti al traino di un’amica carina, si viveva di espedienti».

Le canzoni degli 883 nascevano in una tavernetta: «Era tutta mattoni a vista e ogni tanto perdevano una polverina che si depositava nei cursori del mixer» dice. «Diventavo pazzo, coprivo tutto con le lenzuola, era una continua battaglia tra me e la polverina. Io e Mauro ci siamo rimasti per due album e mezzo: dopo “Gli anni” lui se ne andò».