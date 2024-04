L’album “Pastiche” di Francesco De Gregori e Checco Zalone è nato tra una cena e l’altra dei due amici

Si sono conosciuti su un gommone. Si sono scoperti grazie a un pianoforte maltrattato. Ora fanno musica insieme. E già pensano al cinema Checco Zalone e, a sinistra, Francesco De Gregori hanno cominciato a lavorare all’album “Pastiche” nel 2022 Credit: © Daniele Barraco Enrico Casarini







Ce ne voleva di fantasia per farsi venire in mente un’idea così. Figuriamoci per realizzarla. Ma a Francesco De Gregori e Checco Zalone non è mai mancata la fantasia capace di scavalcare le montagne dell’ovvio, del già sentito e del già visto. E quindi eccoli uniti in un gran mescolone di musiche di ieri e oggi, che s’intitola “Pastiche” ed è un album sorprendente (già nei negozi) in cui De Gregori canta e Zalone lo accompagna, benissimo, al pianoforte. Il progetto verrà seguito il 5 e il 9 giugno da “De Gregori Zalone - Voce e piano (& band)”, due concerti alle Terme di Caracalla a Roma. Irripetibili, è specificato, perché «non ci va di fare un tour» spiega De Gregori. «Ci va di “toccare e fuggire”. So che la gente magari lo vorrebbe, ma qualche volta bisogna anche saper dire di no».

Insieme Francesco e Checco hanno scritto “Giusto o sbagliato”, il pezzo che apre il disco e sembra da sempre nel repertorio degregoriano. La tracklist ha cinque canzoni di De Gregori (da “Rimmel” a “Buonanotte fiorellino”), un paio di Luca “Checco Zalone” Medici (“La prima Repubblica” e “Alejandro”, che i due scelgono come cavallo di battaglia: «È la narrazione lirica di un amore impossibile» specificano ridendo, visto che si parla di andropausa) e qualche classico d’autore: Paolo Conte, Pino Daniele, Antonello Venditti. E proprio dalla musica inizia una chiacchierata, privata e pubblica, dove umorismo e serietà giocano a inseguirsi, proprio come succede quando si parla tra amici.

Voi due avete mai discusso su una canzone?

Francesco: «Di solito abbiamo gusti simili. Io sono un po’ più selettivo, Checco è più buono col lavoro degli altri, anche col mio. Ma in assoluto ci piacciono gli stessi film e la stessa musica. E comunque, lui è laureato e io no, quindi poi mi tocca dargli sempre ragione».

Checco: «In effetti abbiamo discusso perché lui voleva inserire nel disco la mia canzone “Gli uomini sessuali”. Gli ho detto di no, però, perché i capolavori non si toccano».

Perché il titolo “Pastiche”?

Checco: «Non ha sentito il disco?».

Francesco: «“Pastiche” è una parola antica per un disco pieno di cose vintage. E poi lo descrive bene: è un mash-up di tante cose, una contaminazione tra generi e stili».

L’album è vintage fin dalla copertina, che ricorda quella di un…

Francesco: «Un disco di Renato Carosone: “Carosello Carosone N. 2”, del 1955».

Checco: «Direi che potrebbe essere una citazione, ma in realtà non lo so: è così labile il confine tra citazione e plagio».

Francesco: «Io credo che “Pastiche” sia un lavoro pianistico e ilare, e che dunque a Carosone sarebbe piaciuto. In fondo, allora, questa copertina è come una canzone in più».

Restiamo sulla cover. Dove potrebbero essere stati fotografati quel De Gregori al banjo e quello Zalone al piano? In un kabarett tedesco degli Anni 20? In un jazz club di New York negli Anni 50? In un night a Capri negli Anni 60? In una cantina romana negli Anni 70?

Francesco e Checco:: «Decisamente Capri, Anni 60. La musica di quel periodo è molto dentro a questo lavoro e le nostre facce sono inequivocabilmente italiane».

Inequivocabilmente italiano è anche Pinocchio, evocato in “Pastiche” da “Storia di Pinocchio”, che fu un successo di Nino Manfredi ispirato dalla colonna sonora dello storico sceneggiato del 1972. Nel romanzo di Collodi le coppie non mancano: Geppetto e Pinocchio, il Gatto e la Volpe, Pinocchio e Lucignolo, la Fata e il Grillo Parlante… Voi chi siete?

Francesco: «Io sono senz’altro una specie di Lucignolo, che ha portato Checco sulla cattiva strada musicale, distraendolo per un po’ dal suo mondo fatto di cinema e di storie raccontate attraverso la sua maschera e la macchina da presa».

Checco: «Io sono qualsiasi cosa, ma non Pinocchio perché lo ha già fatto Roberto Benigni!».

Piccola pausa per capire di che cosa parli, anzi suoni, questo album. “Pastiche” rinnova un talento antico di De Gregori: ha la capacità di tenere insieme una fortissima personalità artistica e una grande disponibilità a condividere la scena. Checco è ultimo in un elenco di lusso, dagli storici compari Venditti e Lucio Dalla alla collaborazione con Fabrizio De André, al tour in squadra con Pino Daniele, Fiorella Mannoia e Ron, ai sofisticati progetti “popolari” con Giovanna Marini e Ambrogio Sparagna. “Pastiche”, poi, recupera anche un talento antico di Zalone: il tocco da pianista jazz, ben coltivato anche in anni di pianobar in cui De Gregori era parte del repertorio. Anni in cui Luca Medici non si era ancora trasformato in quel “cantante neomelodico pugliese” che abbiamo conosciuto sotto il nome di Checco Zalone.

Viene subito da chiedersi come sia nata questa collaborazione.

Checco: «Siamo amici. Anzi, direi che De Gregori è uno dei miei pochi amici nel mondo dello spettacolo. Ogni tanto mi invita a cena a casa sua. Così una sera, tra una cacio e pepe e una carbonara, mi sono accorto che nell’appartamento c’era un pianoforte che non aveva mai potuto suonare bene, e allora ci ho messo le mani io. Dopo De Gregori mi ha blandito così tanto che è venuta fuori questa marachella».

Francesco: «All’inizio era solo un gioco tra amici, poi la marachella è diventata un album, fatto per condividere tutto questo col pubblico».

C’è anche una volontà di stupire?

Francesco: «Qui c’era un impulso sincero: mettere a confronto la mia voce con il pianismo di Checco. Nessuna voglia di stupire, dunque: solo un incontro per fare musica».

E invece come vi siete conosciuti?

Checco: «È successo a Bari, diversi anni fa. Ho ricevuto un messaggino mentre ero in gommone: “Sono a Bari e ti vorrei conoscere. Francesco D.G.”… All’inizio pensavo che fosse Dj Francesco, poi un amico m’ha detto che c’era De Gregori in città e così ci siamo incontrati».

Francesco: «Praticamente l’ho “stalkerato”».

Quali sono le qualità che vorreste avere l’uno dell’altro?

Checco: «Di lui vorrei la qualità umana. Di solito attorno ai 60, 70 anni gli artisti diventano livorosi, s’arrabbiano con l’età che avanza e con il mondo “moderno”. Francesco non è così. Non l’ho mai sentito lamentarsi della trap, per dire. E poi non è né retorico né moralista: ha un profondo senso etico».

Francesco: «Ho amato Checco subito, fin dal primo film, per quel suo sguardo innocente e dolce, anche se sa essere corrosivo. In lui però non c’è cattiveria: ci sono piuttosto disincanto, rispetto, delicatezza. Ed è così non aggressivo anche nel suo essere musicista: tratta la musica come una cosa che ama».

Abbiamo Zalone in un album di De Gregori. Avremo De Gregori in un film di Zalone?

Checco: «Io direi proprio di sì. Anche se non saprei in quale ruolo, perché non ho ancora un film».

Francesco: «Mi piacerebbe molto».

Checco: «E comunque il personaggio del cane di Lino Banfi in “Quo vado?” è interpretato dal cane di De Gregori!».

Francesco: «Dopo il cane, l’attore…».

Checco: «Oppure l’attore cane!».