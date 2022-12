L’anima e il mondo di Dolcenera

Un singolo e un disco per i 20 anni di carriera Redazione Sorrisi







Nel 2023 Dolcenera festeggerà 20 anni di musica, ma intanto ecco l’album “Anima mundi”, uscito il 9 dicembre: 13 pezzi dove canta e suona temi importanti («È il mio album più politico e sociale»).

Il singolo “Lo-Fi” li unisce: «C’è tutta la mia visione del mondo, che a volte ti sembra in bassa fedeltà (cioè “low-fi”), ma dipende da come... “lo fai”, dalla capacità di vivere la realtà ed essere sincero». Risuona l’ispirazione per l’ambiente (“Amaremare”), la pace (“Calliope”), l’integrazione (“Mediterraneo”), la libertà (“Mondo take away”) e la voce di Gabriella Ferri torna in un intenso duetto virtuale (“Piena di vita”).