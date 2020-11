Le 20 canzoni più ascoltate ogni settimana su Spotify

Top 20 Spotify Italia - 5 novembre 2020

1. Bottiglie Privè - Sfera Ebbasta

2. ALTALENE (feat. Mara Sattei & Coez) - BLOODY VINYL

3. Destri - Gazzelle

4. Superclassico - Ernia

5. SLATT (feat. Capo Plaza) - Rondodasosa

6. Cuore Nero - prod. Frenetik&Orang3 - Blind

7. Mood (feat. iann dior) - 24kGoldn

8. Chico (feat. Rose Villain & Luchè) - Guè Pequeno

9. M' Manc (con Geolier & Sfera Ebbasta) - Shablo

10. Bella Storia - Fedez

11. Head & Heart (feat. MNEK) - Joel Corry

12. A Un Passo Dalla Luna - Rocco Hunt

13. Hypnotized - Purple Disco Machine

14. X 1 MEX (feat. Dani Faiv) - BLOODY VINYL

15. Te lo prometto - Il Tre

16. VITTORIA - prod. Strage – Slait - Casadilego

17. Flop (feat. Leon Faun) - Izi

18. Al Pacino (feat. IDK) - Izi

19. MACHETE SATELLITE (feat. Salmo, Taxi B & Greg Willen) - BLOODY VINYL

20. What You Know Bout Love - Pop Smoke