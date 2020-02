Le canzoni dei Me Contro Te: da YouTube al disco d’oro

Luì e Sofì, altrimenti noti come i Me Contro Te, hanno conquistato i cuori dei più piccoli, ma non solo: in una settimana il loro album ha conquistato già un disco d'oro e la prima posizione in classifica

25 Febbraio 2020 | 10:54 di Chiara Colasanti

Tra i fan iscritti al canale YouTube dei Me Contro Te (stiamo parlando di una cifra che si aggira attorno ai 4,78 milioni di utenti) ci sono sicuramente anche coloro che hanno reso possibile, in una settimana, la conquista del primo posto della classifica FIMI/GFK e di un disco d'oro.

"Il Fantadisco dei Me Contro Te" è uscito il 14 febbraio e, in una settimana, grazie al grandissimo seguito che i due creator si sono costruiti su YouTube, ha già iniziato a registrare grandi numeri.



• Il Fantadisco dei Me contro te racconta le storie di Luì e Sofì



Il giovane duo non è nuovo al mondo della musica: sul canale dedicato alle loro canzoni (che si chiama, appunto, "Me contro Te Music") dal 2017 hanno iniziato a caricare videoclip delle loro canzoni originali, tra cui, tra le primissime, ci sono "Princesa" e "Signor S".

Abbiamo selezionato 10 video di alcune delle loro canzoni presenti su YouTube (su Spotify, per i più appassionati, ci sono anche le basi per il karaoke) per farvi immergere nel loro mondo, tra slime e tormentoni per il loro (giovanissimo) pubblico.