Le canzoni, gli album e i cantanti più ascoltati nel 2019 su Spotify

GLI ALBUM ITALIANI E INTERNAZIONALI PIÙ ASCOLTATI

CLASSIFICA ITALIANA

1. Machete Mixtape 4 - Machete

2. Playlist - Salmo

3. Colpa delle favole - Ultimo

4. 20 (Deluxe Edition) - Capo Plaza

5. Tha supreme - 23 6451

CLASSIFICA GLOBALE

1. When We All Fall Asleep, Where Do We Go? - Billie Eilish

2. Hollywood’s Bleeding - Post Malone

3. Thank u, next - Ariana Grande

4. No.6 Collaborations Project - Ed Sheeran

5. Shawn Mendes - Shawn Mendes