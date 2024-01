Le canzoni mai sentite di Ivan Graziani

Il figlio Filippo ha portato alla luce otto inediti nel disco “Per gli amici” Alessandro Alicandri







Va ribadito con forza quanto Ivan Graziani abbia contribuito fin dagli Anni 60 a portare il rock in Italia, con il coraggio di chi vuole innovare, una voce incantevole e un pizzico di follia.

A 30 anni dal suo ultimo album “Malelingue”, presentato al Festival di Sanremo, arriva “Per gli amici”, il primo disco dopo la sua prematura scomparsa nel 1997. Contiene otto canzoni ritrovate e portate alla luce dai suoi figli musicisti, in un progetto curato proprio da Filippo Graziani. «Nei suoi scatoloni c’erano nastri incisi per impianti di riproduzione che non esistono più» racconta. «Così, un po’ per rispetto e un po’ per paura di maneggiarli, li abbiamo lasciati fermi lì. È stato un processo che definirei di “speleologia musicale” nel quale abbiamo trovato cose davvero inaspettate».

Un esempio è “La rabbia”, un brano che dice: “Filippo è un bambino con le lacrime in tasca / E ha come un velo leggero di tristezza nel cuore / Adesso non sa ma imparerà che cos’è quella rabbia che ha dentro di sé”. «Sono senza dubbio io» dice Filippo. «E sono felice di essere oggi, in qualche modo, la prosecuzione e il portavoce della sua musica». Il disco è ricco di disegni d’archivio di Ivan: com’è noto, era un artista non solo musicale.

L'intervista integrale a Filippo Graziani

Come stai Filippo?

«Bene. Sono nel bel mezzo delle classiche cose della vita di un nuovo genitore, con un bimbo nato da meno di un anno. I momenti liberi sono risicati ma la gioia è immensa».

Qual è la scintilla che ti ha fatto decidere di riportare alla luce queste canzoni?

«L'ho fatto in un momento in cui mi sentivo pronto, un po' per rispetto un po' per paura di maneggiarli. È stato un processo di restauro, anzi definirei di speleologia musicale dei supporti».

Cosa avevi tra le mani?

«Nastri appartenenti a apparecchiature che oggi non esistono più e che abbiamo dovuto comprare e ricercare. Dentro c'era di tutto, ma soprattutto delle demo chitarra e voce. Dei provini».

Cosa è stato aggiunto per arrivare al disco?

«Il basso, la batteria, ci ho suonato dentro anche io e ho curato gli arrangiamenti. Ho sentito un forte senso di responsabilità».

Quindi non è stato facile.

«Per nulla, mi sono sentito una sorta di Indiana Jones accanto a mio fratello nell'idea di scegliere e selezionare questi materiali».

Nel disco sono presenti molti disegni di papà.

«Sì, lui disegnava tantissimo ma quella è stata la parte più facile del lavoro. Le sue opere o bozze erano archiviate in casa, abbiamo trovato tantissime cose belle da portare poi nel libretto dell'album».

Nell'album c'è un brano che si chiama "La rabbia" e dice: ““Filippo è un bambino con le lacrime in tasca / E ha come un velo leggero di tristezza nel cuore / Adesso non sa ma imparerà che cos’è quella rabbia che ha dentro di sé”.

«Sono senza dubbio io, papà mi ha fatto una fotografia a raggi X perfetta di quando ero piccolo perché in effetti ero proprio così e lui l'ha capito. Sono contento perché per mio fratello papà ha dedicato un intero disco! (ride) e dall'altra parte è stato molto emozionante. Ero un bambino parecchio sensibile. Non è comunque l'unica cosa trovata dove c'ero io».

Cos'altro?

«C'è una registrazione in cui suoniamo assieme. Ricordo distintamente il momento. Lui stava suonando la chitarra e io, che avrò avuto più o meno 10 anni, suonavo la batteria».

I brani li suonerai dal vivo?

«Sì. Il tempo di allacciarci le scarpe dopo il lancio di questo album e le suonerò. Sono anni che mi cimento nel ripercorrere la sua storia, cantando brani come "Maledette malelingue" da più tempo di quanto purtroppo non abbia potuto fare lui. Sono felice di essere oggi, in qualche modo, la prosecuzione e il portavoce della sua musica».