Le foto più belle dei Queen sono in mostra a Milano

Fino al 21 aprile presso la Fondazione Luciana Matalon, gli scatti di Peter Hince e tanti cimeli della band Redazione Sorrisi







Una pacchia per i fan dei Queen e del rock in generale: parliamo delle mostra-evento "Queen Unseen", che sta facendo tappa a Milano nel suo tour europeo. L'appuntamento fino al 21 aprile è presso la Fondazione Luciana Matalon, in Foro Buonaparte 67.

La mostra racconta la celebre band dal punto di vista privilegiato di Peter Hince, che i Queen li ha conosciuti bene, vivendoci in simbiosi per oltre dieci anni: era road manager e assistente personale di Freddie Mercury. Si compone di circa 100 fotografie e oltre un centinaio di cimeli, memorabilia, oggetti e documenti vari, tutti originali, come un microfono utilizzato da Mercury in concerto, una chitarra autografata di Brian May, i costumi usati per il videoclip di Radio Gaga, un piatto autografato e le bacchette della batteria di Roger Taylor, e tanto altro, oltre alla proiezione di video rari e di spezzoni dei più famosi concerti della band.