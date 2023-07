Leo Gassmann: dietro le quinte di “Battiti Live” a Gallipoli

Ci è venuto a trovare nella nostra splendida postazione vista mare di Bastione San Giorgio Giusy Cascio







Nel backstage di "Battiti Live", noi di Sorrisi come media partner del festival musicale che infiamma la Puglia e fa ballare tutta l’Italia, abbiamo incontrato tanti artisti. Ci è venuto a trovare nella nostra postazione vista mare di Bastione San Giorgio, anche Leo Gassmann che spopola quest’estate con il suo singolo “Capiscimi”. E lui, intervistato dalla nostra giornalista Giusy Cascio, ci ha confidato come si fa a capire lui, a prima vista.

Ci ha raccontato del suo tour estivo in perenne aggiornamento, a cui si aggiungeranno nuove date in autunno e di com’è stato felice l’incontro con Sofia Viscardi, che vediamo accanto a lui nel videoclip della canzone. E di quanto gli piacciano davvero (e non solo sul set) le serenate. Ah che tipo romantico… Scopritelo nella nostra videointervista.