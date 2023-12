Leo Gassmann: «Non ho paura del cognome che ho: infatti canto e recito»

Interpreta una canzone in "Un professore 2" e ha girato il suo primo film tv come attore, dove impersona il mitico Franco Califano Leo Gassmann in una delle prime immagini del film tv in cui interpreta Franco Califano Solange Savagnone







Leo Gassmann è gasatissimo per tutte le cose belle che gli stanno accadendo in questo periodo. Il suo entusiasmo è legato soprattutto a due sogni diventati realtà. Il primo è avere cantato un brano per la colonna sonora di “Un professore 2”, dove recita suo padre Alessandro. S’intitola “Dammi un bacio, ja” ed è frutto della collaborazione con Marco Rissa dei The Giornalisti. Il secondo è avere debuttato come attore. Ha infatti appena terminato le riprese del film tv “Califano”, prodotto da GreenBoo e Rai Fiction, in onda a febbraio su Rai1.

Leo, partiamo da qui. Cosa puoi anticiparci?

«Interpreto Franco Califano dai 20 ai 45 anni. È una parte della sua vita che poche persone conoscono perché racconta il periodo precedente a quando è diventato un cantautore, fino al suo momento di più grande successo».

Come è stato entrare nei suoi panni?

«Molto difficile, ho dovuto impegnarmi duramente, però poi alla fine ce l’ho fatta e sono molto fiero di aver raccontato questa storia, perché darà la possibilità di vedere Califano da un punto di vista insolito, non solo come un cantautore dalla vita frenetica. Verrà raccontata la storia di un uomo con le sue fragilità e con un grande cuore, che ha saputo affrontare sfide assurde per arrivare dov’è arrivato».

Tu nasci cantante, come mai sei diventato attore?

«È stata una grande sorpresa per me, ho studiato per più di due anni dopo essermi laureato: avevo bisogno di scoprire me stesso, anche in seguito alla pandemia. Dovevo scegliere tra recitazione o andare in terapia. È nata come cura per l’anima. A un certo punto il mio preparatore mi ha detto che avevo la stoffa per fare cose belle, ci siamo detti però che non avremmo fatto alcun provino fino a quando non sarebbe arrivato il momento in cui sarei stato pronto: questo passo era una grande responsabilità».

Ti piace recitare?

«È una cosa che mi rende felice. È una “casa” che ho trovato dopo 25 anni di vita. Sarà un viaggio straordinario, un grande inizio, diventerà con la musica qualcosa che non smetterò mai di inseguire».

Come ha reagito tuo padre Alessandro quando gli hai detto che saresti diventato un suo collega?

«Si è emozionato tanto, anche perché è stata una notizia inaspettata. Gliel’ho detto dopo due settimane, perché i miei erano in giro e non volevo distrarli. Mia mamma (l’attrice Sabrina Knaflitz, ndr) si è messa a piangere al telefono, dicendo: “Sei fantastico: quando ti metti in testa una cosa alla fine ce la fai”. Il ruolo non è piovuto dal cielo, è stato difficile da prendere perché era molto ambito. È stato emozionante iniziare così».

Torniamo alla musica. Com’è nata la canzone “Dammi un bacio, ja”?

«Io di solito canto brani che scrivo da solo, però con Marco Rissa è un discorso diverso. Mi piace interpretare i suoi pensieri, mi stimola a livello di scrittura personale. Quando mi è stato chiesto di scrivere una canzone per la serie, mi è venuta in mente quella di Marco e l’ho proposta subito».

Cosa racconta il testo?

«Parla di un amore che cambia nel tempo, ma rimane eterno. Parla di ragazzi, di Roma, del traffico, di una relazione con una ragazza che porta entusiasmo e voglia di vivere. I temi del testo si sposano benissimo con le storie della serie Rai, di cui sono fan».

E il cui protagonista è tuo padre.

«Papà lo ammiro tantissimo, è un grande attore e lo ha dimostrato. Quando guardo la serie all’inizio lo riconosco, ma poi entro nella storia e mi dimentico che è lui. E ho tanti amici che recitano nella serie, tifo per loro. Sono andato a trovarli varie volte sul set, anche della prima stagione diretta da Alessandro D’Alatri, che purtroppo è scomparso. Questo brano lo dedico a lui».

Come mai?

«Perché D’Alatri voleva già includere un mio pezzo nella colonna sonora, ma poi non è successo. Quando mi hanno richiamato, mi sono emozionato doppiamente. Era un grande regista e un uomo sempre con il sorriso. Lo conoscevo fin da quando ero bambino ed è stato uno dei primi a credere nella mia musica».

Anche tu hai avuto un professore che ti ha cambiato la vita?

«Sì. Il mio professore di Filosofia, Elio Sinisgalli. Arrivato al terzo anno di liceo classico, quando si inizia a studiare Filosofia, ero irrequieto. Spesso finivo dal preside perché in classe ero disattento, correvo, facevo battute. E lui mi ha dato un motivo per concentrarmi. Mi ha fatto appassionare alla Filosofia, era uno di quei prof che andava oltre l’insegnamento. Alla fine del quarto anno lo trasferirono. Prima di lasciarci, ci disse: “Ricordatevi che dovete rendere la vostra vita straordinaria”. Qualche mese dopo morì in un incidente in moto. Al funerale realizzai quanto i prof possono essere importanti per noi. Ho iniziato ad appassionarmi allo studio perché volevo contribuire a portare avanti il suo messaggio».

A scuola te la cavavi?

«Come voti andavo bene, ero sempre sufficiente, non mi hanno mai rimandato o bocciato, ma con il comportamento, come ho detto, ho avuto qualche problema».

A tuo papà ha fatto piacere che interpretassi un brano per la sua serie?

«Era felicissimo, è uno dei miei primi fan. Questa cosa ha un valore importante perché resterà per sempre un lavoro dove lui recita e io presto la voce».

Il cognome che porti è un ostacolo o un vantaggio per la tua carriera?

«Se in questo Paese hai la fortuna di fare parte di una famiglia di artisti, forse è più difficile. Il pregiudizio esiste, ma le critiche mi fanno spingere più forte per migliorare e per smentirle. Mi fa piacere vedere altri figli d’arte che si stanno facendo spazio. Come Angelina Mango, un’artista incredibile e una persona meravigliosa che si merita il successo che ha. Non si può scappare da quello che si è solo per la paura di essere giudicati».