L’estate “Bestiale” di musica e relax degli Eiffel 65 e Loredana Bertè

Abbiamo incontrato Loredana Bertè e gli Eiffel 65 a Roma sul set di un servizio fotografico Carola Piluso







Evadere dalla realtà che ci circonda può essere una missione impossibile ma non per gli Eiffel 65 (Jeffrey e Maury) e Loredana Berté che questa estate ci regalano una fuga dalla frenesia della vita con “Bestiale”, il loro nuovo singolo, uscito il 24 maggio. Il brano mescola alla perfezione le sonorità dance elettroniche degli Eiffel alla penetrante e inconfondibile voce della Bertè. Abbiamo incontrato l’inedito, sorprendente e scoppiettante trio in un bellissimo hotel di Roma, durante un servizio fotografico.

Sul set l'atmosfera è serena, tutti cantano e ballano “Bestiale”: «Questo pezzo è una bomba» commenta felice la Berté. «Con Loredana c'è stata intesa da subito, è una grande artista e già dalle prime prove sapevamo di avere centrato la collaborazione» sottolineano gli Eiffel. La canzone, fresca e leggera, è contagiosa fin dal primo ascolto ed è impossibile non ballare, ma nasconde un messaggio profondo da non sottovalutare: «L’invito è quello di cercare, quando possibile, di rallentare e godersi anche solo qualche attimo di pace» spiegano mentre si preparano a scattare le foto.

Tra uno scatto e un ritocco veloce al trucco ci svelano il loro segreto per evadere dal caos: «Per rilassarmi ascolto “Isn’t she lovely” di Stevie Wonder e guardo le partite di tennis» spiega Loredana, «Io gioco a tennis e ascolto “Don’t stop me now” dei Queen» dice Maury (Maurizio Lobina), «A me rilassa sdraiarmi sulla sabbia e “Cars” di Gary Numan» conclude Jeffrey (Gianfranco Randone).

Quest’anno per la Bertè un doppio anniversario: 50 anni di carriera e di “Sei bellissima”. «Sono una boomer (persona adulta ndr)» scherza la cantante, «No, sei una leggenda» replicano gli Eiffel. Per festeggiare Loredana porta il suo spirito rivoluzionario e le sue canzoni sui palchi di tutta Italia con il Ribelle Summer Tour. «Al mio tour ovviamente siete invitati anche voi» dice la cantante agli Eiffel. La partenza è fissata per il 3 luglio da Siena al "Teatro del popolo" mentre la conclusione è prevista il 21 settembre 2024 al "Palaterni" di Terni. Il 26 giugno durante la settimana del Pride di Milano la cantante è ospite speciale del Festival "The District of Joy". Anche per Jeffrey e Maury sarà un'estate intensa e ricca di concerti fino al 15 di agosto 2024 data in cui il duo si esibirà a L'Aquila.

Le date del Ribelle Summer tour di Loredana Bertè:

3 luglio Colle Val D’Elsa (SI) – Teatro del Popolo

7 luglio Cremona - Cenctro Commerciale due

10 luglio Romito Magra (SP) – Basko Arena

15 luglio Sordevolo (BI) – Anfiteatro Giovanni Paolo II

19 luglio Bergamo – Fiera di Bergamo

22 luglio Mirano (VE) – Mirano Summer Festival

25 luglio Cervia Piazza Garibaldi

29 luglio Roma – Auditorium Parco della Musica, Cavea

2 agosto Messina - Indiegeno Fest Arena Capo Peloro

7 agosto Torre del Lago – Gran Teatro Puccini

13 agosto Baia Domizia – Arena Dei Pini

18 agosto Lecce - Festival in Rosa P.zza Libertini

22 agosto Lignano Sabbiadoro (UD) – Sunset Festival

27 agosto Trani - Rush Sumer Fest Piazza Duomo

31 agosto Mantova – Palazzo TE

7 settembre Capri – Certosa di San Giacomo

21 settembre Terni - Palaterni

Le date del Tour Eiffel 65: