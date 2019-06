Levante, da “Andrà tutto bene” a “Magmamemoria”

Il singolo che anticipa l'album in uscita il 4 ottobre è una canzone dal significato profondo. E per lei sarà un'estate ricca di impegni ed esibizioni live

20 Giugno 2019 | 16:37 di Stefano Gradi

Il suo ultimo singolo "Andrà tutto bene" è una canzone dal ritmo incalzante, quasi da ballare, all'apparenza un brano leggero ed estivo. Ma il significato è profondo, un anticipo del nuovo album che arriverà il 4 ottobre. Questa è Levante, una cantautrice mai banale.

Levante ha scelto di presentare la copertina di "Magmamemoria" con queste parole:



«"MAGMAMEMORIA è il nome che ho saputo dare alla mia nostalgia.

È il ricordo che brucia.

Quanto di ciò che è trascorso diviene MAGMAMEMORIA che, sebbene frutto del passato, si sviluppa nel presente e trova compimento nel futuro. MAGMAMEMORIA è nel per sempre per chi ha radici e non esiste per chi riesce a tagliare ogni contatto con ieri.

Ma Ieri è sempre attuale, e ogni individuo ne ha bisogno.

La memoria è eterna. Sopravvive all’uomo."

Queste sono le mie parole prima che MAGMAMEMORIA nascesse. L’avevo scritto tutto, ma non l’avevo inciso. Oggi, che lo ascolto giorno e notte e non vedo l’ora che arrivi il 4 ottobre che possiate ascoltarlo anche voi, mi dico che questo disco è molto di più di quelle parole, di quell’analisi che avevo fatto.

MAGMAMEMORIA è la musica splendida che anche il dolore sa farmi sentire, le parole che non ho saputo dire, i nomi e i luoghi. Non ho risparmiato nessuno, nemmeno questa volta.

Non mi risparmio mai.

Ecco il tuo nome, ti chiamerai MAGMAMEMORIA».

Gli appuntamenti estivi

Levante quest’estate sarà in tour in alcune delle arene storiche italiane, mentre il 23 novembre per la prima volta si esibirà al Forum di Assago.

10 luglio - Fiesole (FI) - Teatro Romano

11 luglio - Cervere (CN) - Anfiteatro dell'Anima

19 luglio - Ostia Antica (RM) - Teatro Romano

20 luglio - Caserta - Belvedere Reale

7 agosto - Barletta - Fossato del Castello

9 agosto - Reggio Calabria - Castello Aragonese

18 agosto - Riola Sardo (OR) - Parco dei Suoni

22 agosto - Macerata - Sferisterio

1 settembre - Taormina (ME) - Teatro Antico

3 settembre - Verona - Teatro Romano