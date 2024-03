Levante: «Sono un’artigiana della musica, felice di ciò che fa»

Abbiamo intervistato la cantautrice siciliana che celebra 15 anni di carriera con un lungo tour nei teatri e un documentario Levante Andrea Di Quarto







È un momento “affollato” nella vita di Levante. Il suo tour, celebrazione di una carriera ultradecennale, è appena partito. C’è la piccola Alma Futura, che ha stravolto (in positivo) la sua vita. C’è un album, “Opera futura”, uscito un anno fa, ma dal quale è stato appena estratto il singolo “Mi manchi”. E poi, su Paramount+ c’è “Levante Ventitré - Anni di voli pindarici”, la docu-intervista in cui l’artista siciliana ripercorre un anno di trasformazione e si confronta con le proprie fragilità e un periodo difficile che si è lasciata alle spalle.

Come vive il tour? Scalpita per tornare sul palco la sera dopo, oppure sente l’ansia da prestazione?

«Sulle mie date, quelle che non riguardano i festival o eventi speciali, sono molto serena. E poi mi piace lo scarrozzamento, andarmene in giro per l’Italia. Vengo dalla famosa gavetta, quella che oggi non si fa più. Dal pulmino a nove posti, dalle serate a caricare e scaricare furgoni pieni di attrezzatura».

Con quale criterio ha costruito la scaletta?

«Con cinque album comincia a essere difficile (ride) ma alla fine i brani trovano da soli la loro strada. Questa volta ce ne sono alcuni che non eseguo da molto tempo. Dal primo album, “Manuale distruzione”, sono passati dieci anni. Questa è una bella scaletta perché è un po’ nostalgica e poi c’è “Opera futura” che invece ci porta a domani».

Studiava Lettere moderne a Torino. Qual era il piano?

«E anche Economia e Psicologia. Tre materie che non ho portato avanti, ma vedevo la musica come una cosa impossibile e cercavo di essere pragmatica. Mi immaginavo anche sulla via del giornalismo. In ogni caso sapevo che avrei scritto».

Il primo “vagito” musicale è del 2009: Levante e le Effemeridi. Gruppo rock tutto al femminile.

«Era “finto rock”, una cosa che non mi rappresentava per niente. È stato proprio un compromesso, perché mi approcciavo alla discografia con pochissima esperienza. Dietro c’era un progetto di altri, infatti è durato quel che è durato perché io non ci credevo. Avevo incontrato questo musicista che aveva delle velleità da discografico...».

Dopodiché se ne va a Leeds, in Inghilterra. In genere la gente va a Londra...

«Altra scelta “sfigata”, legata sempre al fatto di incontrare le persone sbagliate (ride di gusto)! Sono tornata da lì completamente delusa. Per fortuna a Torino stava nascendo Inri, che poi è diventata un’etichetta indipendente supervalida. Da lì, finalmente, è partito tutto il progetto».

In "Levante Ventitré" parla anche del suo amore-odio per il Festival di Sanremo e delle paure che quel palco genera. Eppure lei è una che ha suonato al Primo maggio, al Club Tenco, al Forum...

«È diverso. Intanto è televisione, ti vedono milioni di persone. Tutta quella gente sotto il palco non ce l’avrai mai. Questo fa molta paura. In più, è come se il Festival non ti concedesse la misura dell’errore, devi essere alieno nell’esibizione, una cosa che mi sembra ingiusta. Tutto è amplificato. Con la tv ho un rapporto conflittuale».

Mi viene in mente la sua esperienza da giudice a “X Factor”, nel 2017.

«Quella la interpreto come una lezione. Era un ruolo che, sinceramente, non mi faceva sentire particolarmente a mio agio. Ma tutto fa scuola e mi ha insegnato tantissimo. Il mio mondo è un altro, fatto di parole, di accordi, di strumenti».

Lei dice che nella musica «mi piace scavare a fondo». Si può ancora fare, in un mondo che va così veloce e spesso in modo superficiale?

«Da parte mia ho cercato di non seguire questo tipo di velocità. Penso di esserci riuscita. Credo che tutti i miei lavori abbiano un filo rosso, non sono mai raffazzonati, non ho mai cercato aiuto per scrivere qualcosa che potesse strizzare l’occhio. Cerco sempre di non seguire i ritmi degli altri. Mi piacciono le cose fatte con un pensiero dietro, e l’arte ha bisogno di tempo. Penso che solo così possa emozionare, non credo che la si possa creare a tavolino».

In “Ventitré” espone molto la sua fragilità. Parla di depressione, di terapia. Non deve essere stato facile.

«È così. Però è anche vero che io faccio solo quello che posso difendere e mi sentirei un po’ ipocrita a parlare di cose che non ho mai vissuto. Perché nascondere qualcosa che ho vissuto? O rifiutarlo? So, perché ci sono passata. A volte mi hanno rimproverato di raccontare un mondo troppo personale, ma io rispondo sempre che quello è l’unico mondo che conosco davvero. E poi attraverso me parlo anche di altro, di quello che succede intorno a me, intorno a noi».

Ha scritto tre romanzi. Esperienza conclusa, o ha in mente altro?

«È un’attività che sto continuando. Anzi, ho l’editore che mi sta col fiato sul collo. Mentre parlo con lei penso anche a come devo terminare il mio ultimo libro (ride)».

Nel 2018 il magazine internazionale “Monocle” la definì una superstar nascente. Oggi chi è Levante?

«Io mi sento un’artigiana della musica. Mi sveglio al mattino, vado in studio, faccio i miei libri, scrivo le mie canzoni, torno a casa, faccio da mangiare, il giorno dopo prendo la metro e vado dalla mia vocal coach... Sono una persona normalissima, che non ambisce a diventare una superstar e che non lo sarà mai. Mi commuovo ogni volta che penso che sto facendo quello che volevo fare quando avevo 5 anni, e quindi per me è perfetto. Io ho vinto».