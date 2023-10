L’ex 883 Mauro Repetto: «Ma quale Uomo Ragno! Non cerco più supereroi»

Abbiamo incontrato Mauro Repetto a ImaginAction per parlare del suo ultimo libro e dei suoi progetti Mauro Repetto Antonella Silvestri







Quando la figura di Mauro Repetto - il "biondino" che saltellava spesso inosservato dietro Max Pezzali nei primi Anni 90 e con il quale ha fondato gli 883 - mi compare davanti, sembra quasi che l'orologio si fermi e che il passato ritorni a prendere forma. Per un attimo ci si ritrova catapultati indietro nel tempo, come in un vortice di ricordi radiosi che abbracciano l'infanzia e l’adolescenza. L’occasione per incontrarlo è ImaginAction, il Festival Internazionale del Videoclip di Ferrara (che si è svolto dal 19 al 21 settembre). Il tutto è avvenuto durante le prove della serata che lo ha visto tornare a esibirsi live, accompagnato alla chitarra da Marco Guarnerio, polistrumentista, arrangiatore, produttore e “suono” della mitica band e ai cori da Célie Angelon, giovane cantante conosciuta a Parigi e che considera «sublime».

Nel cuore della conversazione, c'è un libro che porta il titolo evocativo di "Non ho ucciso l’uomo Ragno” (Mondadori), scritto assieme al giornalista Massimo Cotto che ha per sottotitolo “Gli 883 e la ricerca della felicità”. Una narrazione intrisa di emozioni e sfumature, come un dipinto che cattura l'essenza di un'epoca. Il libro - che arriva a dieci anni esatti di distanza da “I cowboy non mollano mai” di Max Pezzali - è una storia che va al di là della musica, è un viaggio nella mente e nell'anima di un artista che ha toccato le corde più intime del pubblico.

Erano le melodie che ci facevano ballare nelle discoteche delle domeniche pomeriggio, il sottofondo delle prime uscite con gli amici, delle prime cotte adolescenziali. Le parole di quelle canzoni erano il nostro mantra, il nostro inno di gioventù.

Nell'intervista con Mauro Repetto, emerge una passione intatta per la musica e una profonda connessione con il pubblico. L'obiettività con cui racconta la sua storia è l'emblema della sua maturità artistica, un viaggio interiore che sfiora la poesia.

La chiacchierata con Mauro è un viaggio attraverso il tempo, un'occasione per riaccendere la passione per la musica e rivivere quel periodo d’oro con uno degli artisti che lo ha reso indimenticabile. Come se la musica degli 883 avesse il potere di riportare indietro nel tempo, di farci tornare giovani e spensierati, almeno per il breve istante di un’intervista. Sono in corso le riprese della serie tv Sky Original “Hanno ucciso l’uomo ragno - La vera storia degli 883”, prodotta da Matteo Rovere e Sydney Sibilia (anche regista dei primi due episodi e showrunner), che andrà in onda su Sky e in streaming su Now nel 2024.

Mauro, partiamo subito con una domanda. Band e gruppi storici italiani e internazionali prima o poi si ricompongono. A quando una reunion degli 883?

«La frase che riassume il mio pensiero è: “Se si torna insieme lo si fa senza calzascarpe” per dire che se il duo si ricompone, deve avvenire tutto in modo spontaneo. Ciò che mi piacerebbe, al di là della reunion, è riprendere a sghignazzare con Max, tornare a scherzare. Non siamo più compagni di banco del liceo, ormai siamo adulti, ma mi piacerebbe tanto ritrovare quell’atmosfera di quegli anni lì. E io so che quando il destino ci farà re-incontrare seriamente, sarà bellissimo».

Però è stato lei a dire a Max: "Devo andare a Miami e non so se torno" quando eravate all’apice del successo (ad aprile saranno esattamente trent’anni da quando Repetto ha lasciato il gruppo, ndR)

«Mi ero invaghito di Miss Mondo, la modella Brandi Quinones, ma avevo alzato troppo l’asticella e sono caduto. La seguii fino in America dove si svolgeva la settimana della moda. Riuscì a conoscere due sue amiche ma mi resi conto fin da subito che non sarei mai riuscito ad avvicinarmi».

Andiamo per ordine. Perché ha deciso di scrivere questo libro?

«Perché volevo mettere ordine nella mia memoria. Il caso ha voluto che Stefano Salvati, che è stato il regista dei primi video degli 883 (in particolare quelli girati in Arizona come “Nord Sud Ovest Est”), mi telefonasse per farmi gli auguri di Natale. Ci siamo incontrati e lui stesso mi ha presentato il giornalista Massimo Cotto, che mi ha proposto di scrivere un libro. I ricordi sono venuti giù come un fiume in piena e abbiamo fatto tutto in due giorni. Ora io e Stefano stiamo portando avanti il progetto di realizzare una nuova serie dal titolo “Bad Crossfit” con il produttore Robert Watts (tra le sue opere più celebri figurano la trilogia di "Star Wars" e i primi tre capitoli di "Indiana Jones”, ndr)».

Cominciamo a cavalcare l’onda dei ricordi. È vero che il brano “Come mai” era stato scritto per Massimo Ranieri?

«Ci chiamavano per scrivere ballad e fummo in caricati di pensare a un pezzo per il Festival di Sanremo che avrebbe dovuto cantare Massimo Ranieri. Noi venivamo dal rap e dalle atmosfere americane. Dopo avere riempito posaceneri e svuotato decine e decine di tazze di caffè, Max posò le mani sulla tastiera e “campionando” da destra a sinistra, saltò fuori “Every time, I look into your eyes” (comincia a canticchiarlo, ndr) che sembrava un pezzo in uno stile tra Frank Sinatra e Prince. Il pezzo non piacque, così come venne snobbata anche la versione italiana di “Come mai”. Avevamo sotto i gomiti canzoni come “Hanno ucciso l’uomo ragno”, “Finalmente tu” che non piacevano a nessuno. Non riuscivamo a capire perché. Sapevamo che l’unico che avrebbe scommesso su di noi era Claudio Cecchetto, talent scout per eccellenza che aveva costruito un impero con Jovanotti e non solo. Lasciammo nelle mani del portinaio di Radio Deejay “Non me la menare” e lo pregammo di consegnare la cassetta a Cecchetto. In quel pezzo c’erano i suoni inconfondibili di Marco Guarnerio, grande professionista. Cecchetto si innamorò di noi. E a pensare che lui ci ha amato con uno dei nostri pezzi minori quando la discografia italiana ci aveva invece scaricato. Ha compreso, in maniera geniale, che avremmo avuto qualcosa da dire e ci lanciò a Castrocaro. Cecchetto è il Walt Disney italiano».

C’è stato un momento in cui avete avuto il desiderio di allontanarvi da Cecchetto?

«No. Non ha mai toccato una virgola dei nostri pezzi o delle coreografie. Diventava oro tutto ciò che toccava».

Quando si rivede in quei video clip, cosa pensa di quel biondino all’ombra di Max Pezzali che saltava e ballava?

«Ero un ragazzino e all’epoca adoravo i ballerini dei videoclip di Janet Jackson. Da una parte campionavamo i pezzi, dall’altro mi sforzavo di campionare anche le coreografie dei grandi artisti. Cercavo di imitare quei ballerini, ma forse il tentativo non riusciva alla perfezione (ride). Però mi gasavo e mi esaltavo perché amavo la danza».

Perché non cantava?

«Ha deciso il destino. E nel destino c’era scritto che c’erano due amici di cui uno era protagonista e cantava e l’altro era meno importante. Un po’ come capita nelle serate al bar tra ragazzi in cui c’è uno che primeggia, che argomenta di più e l’altro che ha meno cose da dire. Le nostre performance erano proprio la riproduzione di una dinamica tra amici in un bar o in un locale. Questa bella storia è andata avanti per tre o quattro anni».

Nonostante lei fosse il componente meno in vista, gli addetti raccontano che lei avesse più successo con le ragazze.

«Ma no (ride). Max era un mix tra Mickey Rourke e il Ragionier Filini, mentre io un incrocio tra James Dean, Johnny Depp e Fantozzi. Per un quaranta per cento eravamo fortissimi, l’altro sessanta così così. Io poi, a un certo punto, ho cercato di puntare a Miss Mondo. ma ormai sapete com’è andata (ride)».

Quando ha capito che qualcosa si stava rompendo nella vostra amicizia?

«Quando da compagni di banco e amici veri ci siamo ritrovati a essere più colleghi. Eravamo diventati una sola persona e, come in tutte le coppie che si vogliono bene, alla fine c’è un momento in cui vuoi prendere aria».

Cosa ha fatto una volta uscito dal gruppo?

«Nel 1997 andai a Parigi, perché mi piaceva l’idea di vivere in una metropoli. Sono sempre stato attratto moltissimo da Milano, New York, Londra. Una volta rientrato da Los Angeles con addosso la delusione per non essere riuscito a far produrre il film che avevo in mente, avevo deciso di stabilirmi nella capitale francese. Avevo bisogno di tranquillità, di ritrovare me stesso e mi presi una casa nel cuore della Bastiglia dove vivo ancora oggi. Ero diventato un biondino sconosciuto che, nella metro, osservava tutto e tutti con una curiosità fanciullesca. I soldi ce li avevo ma volevo rifarmi una vita. Ero riuscito anche a laurearmi in lettere rendendo contenta mia madre che, all’epoca, lavorava nell’ufficio provinciale del lavoro. Fu proprio lei a comunicarmi che cercavano degli italiani nella sede Disneyland Paris. Mi presentai e, sulle prime, mi assunsero come marinaio e cowboy. Il mio turno era dalle 9 alle 18. Ero felice della mia nuova vita. Un bel giorno il vicepresidente che era italiano mi riconobbe e mi disse: “Ma tu cosa ci fai qua?”. Dopodiché mi promossero come responsabile organizzazione eventi nella Walt Disney Company dove lavoro ancora oggi. Ho un bel lavoro e un ottimo stipendio».

Ha messo su intanto anche famiglia

«Sono sposato con una donna francese e ho due figli».

I suoi figli sanno degli “883” e del papà famoso in Italia?

«No. In realtà non parliamo del mio passato. Mi vedono con la chitarra, perché sanno che ho una grande passione, ma lì vado a lavoro in giacca e cravatta. Sono per loro solo un dirigente Disney. Quando invece incontrano mia madre, allora si fanno raccontare tutta la mia storia».

Ma l’uomo ragno è morto?

«Non credo. Non lo so. Io so solo che ho smesso di cercare supereroi».